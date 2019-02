¿Tilsa Lozano es la nueva invitada de 'El valor de la verdad'? 

'El valor de la verdad' regresó por todo lo alto con Nicola Porcella, donde el guerrero habló detalles desconocidos sobre la 'fiesta del terror' tras las acusaciones de Poly Ávila y Claudia Meza; sin embargo, la expectativa sobre el nuevo invitado(a) está más fuerte que nunca, y nuevos rumores apuntan a que se trataría de la conductora Tilsa Lozano.

Como se recuerda, la modelo Tilsa Lozano estuvo en el programa de Latina en el 2015, cuando reveló todos los detalles de su relación con Juan Manuel Vargas. El programa se convirtió en uno de los más exitosos de toda la temporada y fue dividido en dos partes a raíz de su extenso contenido.

Ante los rumores de ser la nueva invitada de 'El valor de la verdad', Tilsa fue consultada por el diario Ojo, donde descartó que sería el personaje que se sentará este sábado 23 en el set de Latina, pero no negó que estaría en conversaciones con la producción para ser nuevamente invitada al lado de Beto Ortiz.

"No para nada. Yo que he dicho yo es que no lo descarto, tendría pensarlo, hablar con la producción, sentarme y ver qué preguntas me van a preguntar", indicó la exvengadora, quien dejó en claro que aún no está segura si será invitada en esta nueva temporada.

Tilsa Lozano reveló que posiblemente seguirán aprovechando la coyuntura del tema Nicola Porcella, por ello no dudó en dar algunos nombres de las personas que podrían estar en el programa. "Yo creo que horita seguirán con todo este tema de Nicola. Supongo que se sentirá Poly, la trujillana, Chama", comentó la modelo, asegurando que no toma ninguna postura hasta el momento ya que no puede creer al 100% todo lo que han dicho.