Viña del Mar 2019: Los 10 artistas más aplaudidos en la Quinta Vergara [VIDEOS]

El Festival de Viña del Mar 2019, que se realizará del domingo 24 de febrero al viernes 1 de marzo, contará con los mejores exponentes de la música. Los artistas se presentarán en los escenarios de la Quinta Vergara en Chile y estarán ante los ojos de miles de asistentes que aplaudirán o abuchearán sus shows.

Muchos artistas han pasado por el Festival de Viña del Mar; sin embargo, solo unos cuantos han marcado hitos con sus presentaciones.

Revive los 10 mejores y más aplaudidos shows que conquistaron la Quinta Vergara.

Gloria Gaynor (1980)

La cantante afroamericana Gloria Gaynor conquistó Viña del Mar en febrero de 1980. El monstruo de la Quinta Vergara se rindió ante Gaynor, quien fue una de las artistas más ovacionadas, cuando entonó su más conocido tema 'I will survive'.

The Police (1982)

La presentación de la agrupación británica 'The Police' fue una de las más aplaudidas en el Festival Viña del Mar 1982. La banda compuesta por Sting, Steward Copeland y Andi Summers hizo vibrar la Quinta Vergara al interpretar éxitos como 'Message in a Bottle', 'Do Do Do, Da Da Da', 'Don't Stand so Close to me', entre otros clásicos.

Soda Stereo (1987)

La agrupación argentina 'Soda Stereo' abrió la edición 28 del Festival de Viña del Mar en 1987, luego de realizar una gira por todo Chile.

Gustavo Cerati, Hector 'Zeta' Bosio y Charly Alberti fueron los artistas más ovacionados por el monstruo de la Quinta Vergara, que disfrutó temas como: 'Juegos de seducción', 'Persiana americana', 'signos', 'Te hacen falta vitaminas', entre otros.

Luis Miguel (1990)

Las presentaciones del 'Sol de México' en el Festival de Viña del Mar siempre han sido un éxito, desde su debút en la Quinta Vergara en 1985. Sin embargo, una de las presentaciones más ovacionadas por el 'monstruo' fue en 1990, cuando Luis Miguel interpretó el tema 'Culpable o no', canción que surgió a raíz del triángulo amoroso entre el artista, la fotógrafa Mariana Yazbek y el cineasta Alejandro González Iñárritu.

Backstreet Boys (1998)

Entre los shows más memorables y ovacionados del Festival de Viña del Mar figura la presentación de los Backstreet Boys en 1998. El quinteto pop, que volverá a los escenarios de la Quinta Vergara para Viña del Mar 2019, enamoró a sus fans al interpretar éxitos como: 'Quit playing games (with my heart)', 'As long as you love me', ' Everybody (backstreet’s back)', entre otros.

Fito Páez (2002)

El artista rosarino Fito Páez llegó al Festival de Viña del Mar en 2002 por primera vez. En dicha presentación, el argentino cantó un amplio repertorio de temas como 'Giros', 'El amor después del amor' y otros éxitos que hicieron que el artista sea uno de los más aplaudidos en escenarios chilenos.

Franz Ferdinand (2006)

La banda escocesa de rock Franz Ferdinand subió a los escenarios de la Quinta Vergara durante la edición 47 del Festival Viña del Mar en 2006. Además de arrasar con los premios, los escoceses conquistaron al monstruo con un brillante show de cierre que pasó a la historia como uno de los más ovacionados. Temas como 'This Boy', 'Do you want to' y 'Take me out' fueron los más coreados por más de 15 000 almas.

Sting (2011)

El vocalista de 'The Police', Sting se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Chile en Viña del Mar 2011. El show denominado 'Simphonicity' fue uno de los más comentados y aplaudidos por los asistentes, quienes se deleitaron con canciones como 'If I ever lose my faith in you' y 'Every little thing she does is magic'.

Morrissey (2012)

El exlider de la banda 'The Smiths', Morrissey realizó uno de los shows más ovacionados por el monstruo de la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar.

A pesar de las exigencias de Morrissey, quien pidió no ser interrumpido, el público se deleitó con canciones como 'There's a light that never goes out', 'Let me kiss you', 'First of the Gang to die', entre otros éxitos de 'The Smiths' y en solitario.

Jamiroquai (2018)

La banda inglesa Jamiroquai y su vocalista Jason Kay conquistaron al público de Viña del Mar 2018. Su desempeño en el escenario de la Quinta Vergara les permitió alzarse con 'Gaviotas' de oro y plata.

Durante el festival chileno, los asistentes corearon las ya conocidas: 'Space Cowboy', 'Virtual Insanity' y 'Cosmic Girl'.