Magaly Medina responde a usuario que la acusa de tratar de destruir a Nicola Porcella

Magaly Medina se volvió a referir a Nicola Porcella en la última edición de su programa, esto a raíz de las declaraciones que dio el ex 'guerrero' en 'Día D'.

"Porque Nicola no viene y se sienta acá (en Magaly TV, la firme). Siéntate como hombre que eres y enfrenta. Yo siento acá a la Miss Trujillo, a André Castañeda o a Poly Ávila. No solamente es sacar un chat un día. Perfecto, quieres lavarte las manos, limpiarte, "yo no fui". Pero bueno, solamente que las inconsistencia no me gustan. No tengo nada contra ti, no me interesas", señaló la conductora de manera alterada.

Tras lo dicho en su programa, un usuario de Twitter reprochó a Magaly Medina su actitud frente a Nicola Porcella: "No entiendo Magaly Medina si dices ser periodista por que sigues en lo mismo, según la Miss quisieron violarla y dio nombre, no te veo persiguiendo al presunto violador, no veo ninguna nota sobre eso, todo se trata de destruir a Nicola Porcella , investiga".

Magaly no se quedó callada y respondió con un tajante mensaje: "Le toca a la justicia hacer su trabajo. Nosotros ya expusimos la denuncia luego que la víctima fuera primero en una comisaría, como corresponde y luego ampliará su testimonio ante la fiscalía", escribió la conductora de televisión, quien ha señalado que continuará investigando lo sucedido a la que denominó la 'Fiesta del Terror'.

Nicola Porcella no se ha vuelto a referir sobre el tema, después de su participación en 'El valor de la verdad' y su entrevista dada a 'Día D'.