¿Nicola Porcella también fue drogado en la fiesta de Asia? Magaly difunde revelador audio

Nicola Porcella continúa en el ojo de la tormenta tras ser vinculado en la 'fiesta del terror' de Asia, donde las modelos Claudia Meza y Poly Ávila denunciaron que fueron drogadas tras consumir las bebidas de jager en la reunión, y pese a que el guerrero intentó limpiar su nombre en 'El valor de la verdad', un nuevo audio cambiaría todo.

Como se recuerda, la Miss Trujillo salió a la luz a denunciar el intento de abuso sexual que habría sufrido en la fiesta del balneario de Asia, donde fue invitada por Nicola Porcella, quien desestimó su versión en el programa de Latina y dejó en claro que él nunca sintió los efectos de la presunta droga, pese a que consumieron la misma bebida.

En un nuevo audio difundido en el programa de 'Magaly TV: la firme', se revela que la expareja de Angie Arizaga también se habría visto afectado por los efectos de la sustancia extraña que había en la bebida. "Yo me acuerdo de eso, considerando lo que me acuerdo es que vos e Ignacio me cuidaron un montón y La Chama, así que tranquilo, porque son las únicas personas que yo conocía en la reunión", revela Poly en el audio difundido en ATV, donde conversaba con Nicola.

"Por eso, yo estaba igual que tú, yo no sabía nada, yo no entendía nada. Yo me eh peleado con todo el mundo porque les dije 'brother a mi no me van a meter en un chongo. Yo me cuido hace años por mi familia, por mi hijo, por mi mamá y no me van a meter en un chongo que no tengo", revela molesto Nicola en la conversación grabada; sin embargo, lo que llamó la atención es que el modelo confesó que tampoco se sentía bien tras la reunión.

"Yo tampoco me siento bien y yo soy un hue... que no se mete nada y no puede ser les dije, porque yo tampoco me siento bien, y si ustedes quieren hacer sus juegos, juéguenlos ustedes, no con nosotros. Nosotros somos conocidos y no estamos acostumbrados a esas mie....", contó molesto Nicola, quien también habría sentido los efectos de la presunta droga.

Actualmente el caso se encuentra en la fiscalía, la cual citará a todos los involucrados de la fiesta para esclarecer lo sucedido y encontrar a los culpables.

