La comedia negra sobre el despido

En ¿Qué hacemos con Wálter? el plan de la junta de propietarios de un edificio de clase media es echar por ineficiencia al portero de más de 70 años, solitario, inmigrante y con problemas de salud. Pero el destino del conserje (Gustavo Bueno)se decidirá en medio de una disputa entre dos bandos. “La administración es el problema, él no”, conversan Martín, un idealista estudiante de derecho, y Héctor, un farmacéutico que tiene que comunicarle el despido. La comedia negra escrita por el ganador del Óscar, Juan José Campanella, es un pretexto para cuestionar–y reírse– de nuestro comportamiento.

“Me encanta la comedia, más una comedia como esta, inteligente. Se desata un cúmulo de sentimientos, pasiones, rencores, amores, alrededor de una decisión, esto provoca toda esta avalancha de sentimientos”, nos dijo Gustavo Bueno ayer en la conferencia de prensa. Para él, la adaptación a la idiosincrasia limeña (con el racismo, clasismo, etc.) fue acertada. “Creo que debería ser un éxito”.

En esta obra coral en la que “todos son protagonistas”, su personaje lleva 15 años trabajando en el edificio, a pesar del “anonimato” y del sueldo. “Se ha puesto ‘la camiseta’. Lava carros para ganar algo más. Algunos valoran esa lealtad y otros piensan que ya debería jubilarse, porque causa muchos problemas, se olvida de cosas y no cumple bien sus tareas”.

¿Pero esta obra podría reflejar a nuestra sociedad? El actor comentó que sí. “Gran parte es así. Campanella es muy inteligente y ha sabido conjugar este universo. Nos vamos a sentir identificados, es el tipo de comedia de la que no sales vacío: ‘me divertí y ya’. No, de aquí van a salir pensando en mucho”.

Wiese, el abogado hippie

El personaje de Andrés Wiese está del bando de los que quieren que Wálter se quede. “’Martín está lleno de contradicciones y creo que es una de las cosas que más me gustan del personaje: puede parecer un rasta, ‘fumón’, relajado, es medio comunista, rojete, es de los que van a luchar para que no lo boten, va a luchar porque se haga justicia. Pero en casa es distinto, es un chico que no trabaja, tampoco es el más brillante. Pero ve la oportunidad para aplicar lo que está estudiando”.

Wiese vuelve a interpretar al ‘chico de familia adinerada’ del grupo pero con otros matices que en la popular ‘Al fondo hay sitio’. “Me identifico con él porque las injusticias me molestan, me molesta el abuso. Es una comedia que encierra distintos tipos de intolerancia y lo difícil que es la convivencia, puede sacar lo peor de cada uno”.

El ganador del Óscar por ‘El secreto de sus ojos’ llegaría a Lima para la obra. Para Wiese, que está intentando hacer una carrera afuera,sería una motivación. “Me gustaría que sea parte del ‘m...’ antes de empezar la función. Siento que la mejor manera de seguir entrenándose como actor es haciendo teatro, la tele es mucho más inmediata, es otra cosa”.

En el elenco están Ana Cecilia Natteri, Jely Reátegui, Milena Alva, Rómulo Assereto y Óscar López Arias. Wiese consideró una “suerte” compartir guion con “grandes” actores. “Con Gustavo tengo una relación de años, de amigos, compartir tablas con él es un lujo”. ❖