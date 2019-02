Claudia Meza: "Al percatarse que estuve desmayada Nicola Porcella intentó reanimarme" [VIDEO]

Durante la última entrevista que dio al programa 'Día D', Nicola Porcella negó el testimonio de Poly Ávila y Claudia Meza, quienes hace unos días revelaron que tras haber sido presuntamente dorgadas se desmayaron. Incluso la Miss Trujillo 2019 mencionó que vio al ex integrante de 'Esto es guerra' arrodillado para pedir por favor a la argentina que no llamara a nadie.

"Creo que no fue verdad el testimonio de Poly y de Claudia Meza. Nunca nadie se desmayó. Creo que si me hubiera acordado si alguien se hubiera desmayado porque hubiera entrado en pánico. La gente hibiera entrado en pánico. Además dijo que yo me arrodillé, lo cual es mentira, ningún momento lo hice", dijo la ex pareja de Angie Arizaga a la reportera del programa dominical de ATV.

La joven trujillana se mostró sorprendida y desmintió lo dicho por el ex integrante 'Esto es guerra' y volvió a recalcar que él sí sabía que ella se había desmayado.

"Después de que tomo el jager, me siento mareada, me voy al cuarto y, luego, me desmayo al lado de Poly. Cuando abro mis ojos veo que me está jalando Nicola para reanimarme con Daniela [Arroyo], entre los dos. Daniela me decía que me levante porque [la gente] van a pensar que la Miss Trujillo se ha desmayado", aseguró la reina de belleza.

Después de que yo despertara es cuando Nicola se arrodilló frente a Paula Ávila para pedirle que por favor no llame a André Castañeda. "No entiendo por qué lo niega. Él me ha visto desmayada en la cama".

Además la joven modelo presentó las comunicaciones que mantuvo con Poly Ávila luego que ambas sufrieran terrible episodio en la fiesta del 26 de enero.

Video de las declaraciones de Claudia Meza, Miss Trujillo 2019, tras declaraciones de Nicola Porcella

Nicola Porcella es entrevistado por reportera de Día D

Nicola Porcella en 'El valor de la verdad'

En el programa conducido por Beto Ortiz, el ex integrante de 'Esto es guerra' habló de la Miss Trujillo, Claudia Meza, y reveló que ella le declaró su amor.