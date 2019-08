Mayra Couto comparte foto y deja notar celulitis para enviar aleccionador mensaje

Mayra Couto usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía que dejó sorprendido a más de uno, sin embargo, el objetivo de dicha instantánea era dejar un mensaje sobre lo importante que es aceptarse.

La actriz que participó de 'Al fondo hay sitio' publicó una foto en la que deja ver la celulitis que tiene en la pierna. Sin embargo, lo que fue totalmente aleccionador fue el mensaje que acompañó la foto.

"¿Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy? No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir", escribió la actriz.

Y continuó: "Sí, he visto en revistas, en la tele y en las redes que se supone que existe una figura ideal. Resulta que es mentira. Cada persona tiene una figura distinta y esa figura tiene que ver con sus raíces: sus padres, abuelas, etc. Cada cuerpo cuenta una historia".

Además señaló cuándo se dio cuenta que tenía celulitis: "Esa hermosa celulitis que ven en mis piernas, llegó a mi vida a los 14 años. Claro que en ese momento me había creído la historia de que era fea, pero 13 años después les cuento que ya superé esa bobería y cuando voy a la playa en bikini disfruto de sentir el sol en toda mi piel en lugar de sentirme mal y acomplejarme absurdamente cubriéndome el maravilloso cuerpo que me regaló la vida".

Recomendó a todas las chicas que no les debe importar lo que le digan y que se deben gustar así mismas.