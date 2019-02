Facundo González y Paloma Fiuza se distanciaron ¿por infidelidad? [VIDEO]

Facundo González fue interrogado en 'En boca de todos' con respecto a la situación real de su relación con la integrante de los 'Retadores'. Sin duda, un tema personal que tocó su corazón, pues se mostró nostálgico al revelar algunos datos sobre su vínculo con Paloma Fiuza.

"No estamos separados, solo distanciados. Por ahora no estamos como pareja. Es por un momento de crisis que estamos pasando, pero eso no significa que no la ame. Estamos hace tres años", un uno de los reveladores detalles que dio el popular 'guacho' ante la mirada de Tula Rodríguez y todos sus compañeros de conducción.

Además, para no dar pie a las especulaciones sobre si uno de los motivos por las que él y Paloma decidieron esta drástica decisión habría sido por una tercera persona, el mismo 'guerrero' se adelantó en decir las verdaderas razones del alejamiento ambos.

"No es por infidelidad, nada de eso. Solo pensamientos que no tenemos en común, no existe la pareja perfecta. Pero el amor no se acaba de la noche a la mañana. Solo es cuestión de hablar. Dios quiera todo va a estar bien. Nos estamos dando nuestro tiempo", dijo de manera segura Facundo González.

De otro lado, el popular 'Carloncho' también se sumó a realizar otra pregunta al integrante de 'Esto es guerra, y fue refirió a si él hará todo lo posible para reconquistar a la exbailarina de 'Exporto Brasil'.

"Yo voy a luchar por ella. No estamos peleados, solo es que no estamos pasando por un buen momento. Es cuestión de llegar a un punto de equilibrio", aseguró el argentino.

Facundo González detalla en 'En boca de todos' por qué se distanció de Paloma FIuza