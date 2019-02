André Castañeda responde a Nicola Porcella sobre demanda que le interpondrá

André Castañeda no se quedó callado y le contesta a Nicola Porcella tras anunciar que tomará acciones legales en su contra. El ex de Poly Ávila estuvo presente en el programa 'Válgame Dios' para responder cuáles son las acciones que tomará contra Porcella.

André Castañeda se preguntó cómo Nicola Porcella, quien toma pastillas para la depresión, puede tomar tanto licor cuando mantiene un delicado tratamiento

"¿Cómo podría tomar licor de esa manera Nicola cuando toma 4 pastillas diarias para la depresión", manifestó el ex de Poly Ávila en la primera parte del programa 'Válgame Dios'.

André Castañeda dejó entrever que Nicola Porcella habría hecho alusión que Poly Ávila consume algún tipo de sustancia desde hace mucho tiempo.

"Si Poly está mirando el programa, que apunte porque en una entrevista a 'Día D'.....Nicola dice que hay más mensajes de esos....de Poly pidiendo ese tipo de sustancias", agregó André Castañeda.

En tanto, Gigi Mitre expresó que eso no justifica de que las señoritas sean blancos fáciles para someterlas en contra de su voluntad. Por su parte, Rodrigo González respaldó el hecho de que André Castañeda pidiera que se le haga un examen toxicológico a Nicola Porcella.

En ese contexto, André Castañeda reveló que existe información más amplia de las declaraciones de Claudia Meza y que solo la prensa ha visto un pequeña parte del atestado de Miss Trujillo.

El ex de Poly Ávila aclaró que él no fue la primera persona que la modelo pidió ayuda, sino que la cuarta. Además, André Castañeda dejó en claro que ya no mantiene ninguna clase de relación sentimental con la argentina, tal como se ha venido especulando sobre una supuesta reconciliación.

André Castañeda confía en la justicia y en declaraciones de Claudia Meza