Kim Kardashian y su vestido más atrevido causan sensación en Los Ángeles

Kim Kardashian se ha convertido en una referencia en el mundo de la moda por arriesgarse con sexys atuendos que marcan tendencia. Esta vez, la celebridad viene siendo el centro de atención en las redes sociales al asistir a la reciente edición de Hollywood Beauty Awards y fue precisamente su vestido lo que llamó más la atención.

Acertada o no, Kim se robó todas las miradas por un diseño de Thierry Mugler, la pieza consistió en un atuendo negro de pronunciada e impactante abertura en la parte delantera.

Con el transcurrir de las horas, fue la propia Kim Kardashian quien se encargó de hacer público su ceñido diseño con distintas fotografías en su cuenta oficial de Twitter.

Los usuarios de la red social no fueron ajenos a este atrevido vestido y dejaron distintos mensajes en la sección comentarios.

"Te ves radiante", "qué atrevida eres", "tú sabes lucirlo", "amo tu vestido" y "hermosa como siempre. Simplemente no hagas ningún movimiento repentino", se pudo leer.

Sin embargo, también hubo algunos comentarios ácidos: "esto se parece a mí cuando pongo mi sostén deportivo hacia atrás", "pareces una figura de cera" y "no es bueno... esto no es bueno en lo absoluto".

No es la primera vez que Kim Kardashian recibe comentarios por sus extravagancias. Hace unas semanas, la socialité estuvo en el programa ‘Watch What Happens’ junto a sus hermanas y dejó ver más de la cuenta en vivo.

En un momento de la entrevista las protagonistas de ‘Keeping Up With The kardashians’ se tomaron una imagen, pero la pose que hizo la esposa de Kanye West reveló la faja que llevaba hasta los tobillos. Esta malla suele ajustar toda la anatomía de Kim y hacerla “más perfecta” ante los ojos del público.