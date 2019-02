Dio su versión, pero denuncia sigue su curso

Tras romper el vínculo laboral con América TV, canal del que fue figura como parte de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella reapareció en Latina para dar su versión sobre lo sucedido en la fiesta en la playa Asia, donde la argentina Paula Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza, fueron drogadas, según las declaraciones que dieron.

Porcella fue el primer invitado del cuestionado ‘El valor de la verdad’, que retornó a la pantalla con Beto Ortiz en la conducción. El exguerrero se sometió al polígrafo e insistió en que no hubo drogas en la fiesta que se realizó el último fin de semana de enero. “Jamás ‘pepearía’ a una chica y tampoco dejaría que mis amigos lo hagan...”, respondió al cuestionario.

No obstante, reconoció que creyó en la versión de Paula, quien, en medio de la fiesta, se encerró tras percatarse de que fue drogada. “Pero la verdad es que nadie se quiso aprovechar de nadie. Con ‘Poly’ estoy cien por ciento seguro que no pasó nada, ¿si alguien intentó propasarse con Claudia? No puedo poner las manos al fuego”.

Claudia Meza: “Estoy confiando en la justicia”

Horas antes de que se emitiera el programa, Claudia Meza grabó un video que posteó el Ministerio Público. “Vine a denunciar y quiero hacer un llamado a todas las niñas, adolescentes y mujeres, que no tengan miedo de denunciar, que no se sientan amenazadas. Estoy confiando en la ley, confío en que se hará justicia”, sostuvo.

Sin embargo, Porcella demandará a los que, según dijo, lo difamaron, entre ellos a André Castañeda, quien auxilió a Paula Ávila en Asia. “No me ha llegado ninguna carta notarial. Estamos viendo (con Paula y Claudia) el tema, qué hacer. Pero yo creo que un fiscal no va a estar viendo un programa de televisión para hacer una investigación”, declaró Castañeda.

En las redes sociales, ‘El valor de la verdad’ fue cuestionado, incluso, a Beto Ortiz se le recordó la muerte de Ruth Thalía, la primera invitada del programa en el 2012, que fue asesinada por su expareja luego de la emisión del programa. Otros, como Magaly Medina, le recordaron que algunas preguntas importantes no estuvieron en el cuestionario. ❖

