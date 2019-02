Ariana Grande rompe sorprendente récord en Spotify con su último álbum [FOTOS]

Ariana Grande dio inicio a su 2019 con pie derecho gracias al lanzamiento de su último álbum llamado ‘Thank U, Next’, cuyos temas han sido un boom y ya están posicionados en los primeros lugares de las principales listas musicales y son un éxito en Estados Unidos y demás países del mundo.

Temas como ‘Thank U, Next’ y ‘7 rings’ ya han obtenido millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

De acuerdo al portal Hits Daily Double, el más reciente álbum de la cantante de Estados Unidos logró alcanzar 306 millones de reproducciones en Spotify con tan solo una semana de lanzado. Con ello, Ariana Grande ha establecido un nuevo récord al convertirse en la artista femenina con un mayor número de reproducciones.

Con este nuevo récord, Ariana Grande ha superado a la rapera Cardi B, quien con su álbum ‘Invasion of privacy’ obtuvo 202 millones de reproducciones en Spotify.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la artista de Estados Unidos dio las gracias por esta distinción y explicó que es algo increíble para y ella para su carrera. “Esto es increíble e irreal para mí. ¡Muchísimas gracias!”, escribió Ariana Grande.

this is so insane and surreal to me. thank u so much. 🌫🌑 #thankunext https://t.co/T4UBaXjGjf