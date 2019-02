Premios Oscar: Las últimas 10 producciones ganadoras a "Mejor película"

Antes de la entrega de The Academy Awards, ceremonia en la que se premia lo mejor del cine y se hace la entrega del ansiado Oscar. La premiación se realizará el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Celebridades de la talla de Alfonso Cuarón, Lady Gaga, Emma Stone, entre otros, llegarán para vivir la celebración más importante del cine. Como previa a la entrega de los Premios Oscar 2019, le presentamos una lista de las 10 producciones de Hollywood que ganaron a "Mejor película".

La línea del tiempo inicia en el año 2009 con la película "Slumdog Millionaire" (Quisiera ser millonario), la cual fue protagonizada por el actor Dev Patel.

Los siguientes ganadores de los Premios Oscar fueron "The Hurt Locker" y "The King's Speech". En el año 2012 destacó la película "The Artist", la cual presenta un dramatismo en blanco y negro. Esta producción llamó la atención de los críticos por ser un film mudo o silente.

En los años 2013 y 2014 aparecieron las producciones "Argo" y "12 Years a Slave" en la lista de "mejor película", según los resultados de los miembros de The Academy.

"Birdman" marcó el regreso del actor Michael Keaton, recordado por ser uno de los Batman de DC Comics. Este film fue el gran ganador del año 2015. La lista la continúa "Spotlight" (2016) y "Moonlight" (2017).

El director mexicano Guillermo del Toro se robó la atención de los cinéfilos y críticos con "The Shape of Water" (La forma del agua) tuvo 13 nominaciones en los Premios Oscar, pero solo logró ganar 4.

Nominadas a "mejor película" en los Premios Oscar 2019

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

"The Shape of Water" (2018)

"Moonlight" (2017)



"Spotlight" (2016)