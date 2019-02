Nicola Porcella ganó 50 mil soles por contar qué pasó en "la fiesta del terror"

Una polémica aparición en Latina. El gran estreno de "El valor de la verdad" sorprendió a los televidentes y hasta al mismo Beto Ortiz por una decisión que tomó el primer invitado, el modelo y ex integrante de "Esto es guerra", Nicola Porcella. El guerrero apareció en el programa para contar los detalles de la "Fiesta del terror" en la que drogaron a las modelos Poly Ávila y Claudia Meza.

Antes de iniciar el programa, Nicola Porcella recibió la bienvenida de Beto Ortiz en el primer programa de "El valor de la verdad". Durante la breve conversación, el periodista comentó que se especuló mucho sobre su aparición en Latina, manteniendo la versión de que él o el canal le habrían ofrecido dinero para que pueda contar su versión de los hechos.

El mensaje que dejó provocó la reacción del hombre de prensa. Nicola Porcella se negó a recibir el premio del programa. El último nivel, en el que tenía que responder solo una pregunta, le iba a brindar el monto de 50 mil soles. Esto fue lo que dijo al inicio de "El valor de la verdad".

"Muchos dijeron que esto era un arreglo. Creo que es un tema que no merece plata, que no tenga que responder por dinero. Creo que hay que hacerlo de la mejor manera. Yo voy a responder las 21 preguntas, yo he pasado el polígrafo, mi única condición es la de no cobrar dinero".

Fue el mismo Beto Ortiz quien pidió que se registrara el pedido del chico reality. Esta es la primera vez en la historia de 'El valor de la verdad' en el que un concursante solicita no recibir el premio.