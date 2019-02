Miss Trujillo formaliza su denuncia: “me drogaron”

Tras conocerse las denuncias de la Miss Trujillo Claudia Meza y la argentina Paula Ávila, quienes afirman que fueron drogadas en una fiesta organizada por Nicola Porcella, la novel actriz Milett Figueroa declaró en el programa de Milagros Leiva que había “droga y muchas violaciones” en ese “mundo” y “formas” para que no parezca un abuso. “Estabas tan feliz que no te diste cuenta, entonces te meten la droga al trago y empiezas a reaccionar de diferentes maneras”.

Al respecto, André Castañeda, quien auxilió a Paula Ávila, sostuvo que “se sabía hace años” sobre los excesos y presuntos delitos. Al cierre de esta edición, había expectativa por las declaraciones de Porcella en el Valor de la Verdad. Sin embargo, Castañeda agregó que consideran “irrelevante” su presentación. “No tiene validez. Tiene que esperar ir a la Fiscalía y rendir su declaración. Las chicas no querían declarar, tienen información y pruebas, pero no querían que se malinterprete ni que se señale a alguien”.❖