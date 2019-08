Nicola Porcella en 'EVDLV': guerrero negó que "pepear" chicas sea su 'modus operandi' [VIDEO]

El integrante de 'Esto es guerra' se sentó en el sillón rojo de 'E valor de la verdad' para aclara ciertos detalles de lo que pasó en la fiesta donde estuvo Poly Ávila, Claudia Meza, quienes denunciaron haber sido drogadas y dejaron entrever que el chico reality estaría involucrado.

La ex pareja de Angie Arizaga afrontó una importante pregunta: "¿Pepear chicas en las fiestas es tu modus operandi?". Una interrogante que la ex pareja de Angie Arizaga respondió que "no" y le motivó a dejar un claro mensaje.

"No sé por qué han hecho eso, no sé por qué dejan entrever que es un modo operandi que yo tengo. Gracias a Dios nunca lo he hecho, ni he necesitado pepear o drogar a alguien para algo. Me sorprende que salga gente a decirlo cuando nunca he tenido ni si quiera le intención", aclaró Nicola Porcella.

Por ello lamentó que Poly Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza, trataran de señalarlo como si hubiera sido parte del plan para que ellas terminaran drogadas durante la fiesta en Asia.

"Me ha visto tomado, pero nunca me ha visto visto en estas cosas. Nunca he comprado esto [el jagger], no sé dónde lo venden. Me sorprende que ahora se sienten sin pruebas y a señalarme como si fuera coautor de todo esto y no es así", mencionó el integrante de 'Esto es guerra'.

Además, Nicola Porcella dijo que la idea no debe de partir de que si para él es fácil o no conquistar a chicas, pues para él vale mucho sus principios. "No se trata de que si puedo o no puedo, se trata de principios y yo los tengo bien puestos. Mis principios no me dejarían drogar a una persona o atentar contra alguien".

Nicola Porcella en 'El valor de la verdad'