Nicola Porcella en 'EVDLV': guerrero desmintió versión de Claudia Meza [VIDEO]

Nicola Porcella se presentó en 'El valor de la verdad' y dio reveladores detalles de lo que sucedió la noche del 25 de enero, la fiesta en Asia donde estuvo Poly Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza. Precisamente la tercera pregunta del programa de Beto Ortiz era con referencia a la joven de 21 años.

"¿Nicola, invitaste a Claudia Meza a la fiesta?", preguntó el conductor del programa 'El valor de la verdad'. Ante esta interrogante, el integrante de 'Esto es guerra' dejó contundente mensaje dirigido a la reina de belleza.

"Me sorprendió verla hablando de todo esto. Ella salió decir que no me veía meses. Ella estuvo conmigo una semana antes, ayudándome a limpiar la herida. Tengo las conversaciones con ella donde dice que ya está llegando a mi casa. Una semana conmigo una semana antes de la fiesta", comentó el 'guerrero'. "Creo ahí entra un nivel más de amistad. Claudia Meza me saluda en el día de mi cumpleaños, en que me dice que las malas noticias que no me afecten, entonces sabrás mi desconcierto de verla ahí sentada. No sé por qué lo hace, no la entiendo. Hay mil pruebas de que no estaba mal, que estaba totalmente de acuerdo con la fiesta", añadió el integrante de 'Esto es guerra'.

Antes de esta pregunta, el integrante de 'Esto es guerra' dejó claro que lo que quiere es decir la verdad, no necesariamente de ganar dinero. "No vengo por dinero. Estoy viniendo sin cobrar un sol, porque creo que este es un tema tocarlo por dinero, es un tema serio el cual quiero esclarecer de la mejor manera. Yo vengo acá para decir la verdad, no para ganar dinero", aseguró el integrante de 'Esto es guerra'.

Nicola Porcella en 'El valor de la verdad' habla de la Miss Trujillo, Claudia Meza