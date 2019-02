Corona: "Me divierte que The Rhythm of the Night sea parodiado"

Divertida, así de definió la llamada 'Reina del Eurodance', la brasilera Olga de Souza (o 'Corona'), quien llegará por primera vez a Lima para ser parte del festival '90’S Forever' que se realizará hoy en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

En un enlace telefónico con los medios peruanos, Corona reveló que hace poco se enteró que su exitoso tema 'The Rhythm of the Night', era versionado y parodiado en discotecas y en las redes sociales. "Me encanta mucho porque es muy divertido. Hace un par de años lo escuché el viral ¿esas son Reebok o son Nike? porque me lo mandaron y sé que en otros países han hecho una parodia diferente, hay también aquí en Brasil, en Italia otra y me encanta porque eso es parte de la creatividad de los jóvenes. Cuando esté en Perú, en el escenario, espero que el público quiera cantar conmigo este hit peruano (ríe)".

¿Cómo fueron tus inicios en el eurodance?

Todo empezó como un experimento, no imaginé que se podría transformar en un éxito mundial. Era un verano en Italia, pensamos que solo sería cantar para los jóvenes en pocos lugares. No pensé que iba a tener tanta repercusión y éxito. Fue como por encanto que llegamos a Inglaterra y 'The Rhythm of the Night' ya estaba sonando en las radios, en un mes se convirtió en número uno.

¿Qué diferencias hay en la música electrónica de los 90’s y la actual?

Considero que ahora hay mucha creatividad porque la tecnología ayuda mucho, ha avanzado. Nosotros no teníamos esas cositas de tecnología que tienen los jóvenes de ahora que les hace crear muchas cosas y con más rapidez, nosotros teníamos más dificultad.

¿Qué influencias tuviste para iniciar tu carrera?

Empecé en casa, con mis padres. Mi papá no sólo tocaba instrumentos, sino que construía instrumentos de cuerda como violín, guitarra y mi mamá cantaba ópera o música brasileña, así que crecí oyendo mucha música. Después me inspiré en cantantes importantes de Brasil como Roberto Carlos, Caetano Veloso, también he tenido influencia de la música americana y mis favoritas han sido Whitney Houston, Steven Wonder y Tina Turner. Para mí la música está dentro de cada cosa que uno hace, es el lenguaje universal.

¿Cómo ves las expectativas para tu primera presentación en Perú?

Desde ya estoy muy feliz, de conocer a mis fans por primera vez me parece fantástico. Quiero mirarlos a los ojos y cantar juntos, sé que el festival '90’S Forever' será espectacular. Espero ver a mucha gente, los espero con los brazos abiertos.

Datos:

Junto a Corona, hoy se presentan '2 Brothers on the 4th Floor2', 'Double You', Tania Evans y Dr. Alban. La boletería(TuEntrada) estará disponible desde las 4 de la tarde.