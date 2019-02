Angie Arizaga revela contundente medida que América habría tomado contra Nicola Porcella

Nicola Porcella remeció la farándula al confirmar su participación en 'El valor de la verdad' al lado de Beto Ortiz, donde hablaría por primera vez sobre el caso de presunto abuso sexual denunciado por la Miss Trujillo en una fiesta en Asia, pese al contrato que aún mantendría con la producción de 'Esto es Guerra'.

A raíz de la polémica generada, hace unos días la modelo Angie Arizaga salió al frente para defender a su expareja, dejando en claro que Nicola no sería capaz de participar en ese tipo de situaciones donde se vieron afectadas las modelos Poly Ávila y Claudia Meza.

Pese a que en un inicio le dio su respaldo, actualmente la 'Negrita' decidió mantenerse al margen y no opinar sobre el caso de abuso sexual en el que se vio relacionado el guerrero tras la denuncia realizada por la Miss Trujillo.

“Yo me mantengo al margen de ese tema. Viajé a provincia y no estoy enterada de nada. Además, el canal nos ha prohibido hablar de ese tema, no tengo autorización”, manifestó la modelo para El Popular, además destacó que está muy feliz por el apoyo que ha recibido con el retorno de 'La Previa', junto a Carlos Orderique.

Nicola en El valor de la Verdad

América habría roto los lazos con Nicola Porcella tras el escándalo en el que se vio involucrado y su participación en 'El valor de la verdad', donde hablaría sobre la 'fiesta del terror'. Esta decisión habría provocado que el canal decida que sus compañeros no hablen de él ni nada relacionado sobre su caso.

Angie defendió a Nicola

"Estoy segura que él (por Nicola Porcella) no está metido en estas cosas para nada. Somos chicos reality, pero también somos deportistas y nos cuidamos un montón. Tener que involucrarnos en eso (por el caso Poly Ávila) y sin fundamento... porque ni nombres dicen. Eso nos deja mal, pero yo conozco a mis compañeros y que estén metidos en esas cosas se me hace extraño y no creo que sea real", señaló Angie Arizaga para La República en una rueda de prensa de su programa 'La Previa'.

"Sobre las personas que yo conozco, estoy segura que jamás se meterían en esas cosas. Si uno habla debe hacerlo con hechos y fundamentos. He estado con Nicola (Porcella) como 6 años y en mi vida lo he visto metido en esas cosas", agregó la integrante de 'Esto es Guerra'.