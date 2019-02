Sheyla Rojas“Me ocupo absolutamente de mi hijo”

¿Es verdad que este sábado te confiesas con Gisela?

Así es. Este sábado me confieso desde mi casa, en Chiclayo, cuento cosas que antes no había contado. Yo no soy de hablar mucho, pero le abro las puertas de mi casa y de mi corazón. Fue súper lindo tenerla conmigo ese día especial, el de mi pedida, donde estuvo toda mi familia.

Tú, que ya encontraste el amor, ¿qué consejo le darías a Gisela?

A Gisela le digo que el que no arriesga, no gana. A veces la persona que menos esperas te conquista y te ofrece todo lo que estabas buscando. Nada más bonito que el amor, y uno tiene que arriesgarse.

-¿Qué opinas sobre las cosas que dicen de ti en las redes sociales?

-Estoy con mi hijo y no hay nada que puedan decir, simplemente que la gente vea cómo está mi hijo, no solo físicamente, también emocionalmente, que es lo más importante. Mi hijo es un niño educado, responsable, amoroso, creo que ese es el más claro ejemplo de que me ocupo absolutamente de todo en relación a él, por más que yo trabaje, por más que, a veces, no tenga un horario definido.

¿Qué proyecto tienes?

-Estoy recargada, tengo varios en mente. Quiero seguir creciendo. Me gustaría arriesgarme, probar, innovar. Me han hecho algunas propuestas, pero tengo que analizar todo porque, a veces, el que mucho abarca poco aprieta. ❧