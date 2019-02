‘El Sinchi’ en versión teatral

Emilram Cossío es un destacado actor que alcanzó popularidad cuando su personaje de ‘El Nene’ se robó la atención en la serie de televisión ‘Misterio’ (2005), donde logró una entrañable dupla junto a Aldo Miyashiro como ‘Caradura’.

Los años han pasado y Cossío ha caminado en el teatro con logrados roles como en la polémica obra La cautiva, Full Monty y recientemente en Mucho ruido por nada, puesta que acaba de cumplir una exitosa gira internacional.

Ahora mismo lo estamos viendo en la segunda parte de ‘Ojitos hechiceros’ y en Once machos 2, mientras que se alista para unirse a los ensayos de la versión teatral musical Pantaleón y las visitadoras como ‘El Sinchi’, que fue llevado al cine por el recordado actor Aristóteles Picho.

“Recuerdo que cuando Pancho Lombardi hizo el casting para la película (protagonizada por la colombiana Angie Cepeda), me presenté para el personaje del asistente de ‘El Sinchi’, que hizo el gran Aristóteles. Era chibolo y me dieron un rol chiquito, de un soldado. Incluso mis escenas se hicieron en la Universidad Agraria, no viajé a la selva porque llovía”, recuerda.

¿Temes las comparaciones?

Serán inevitables, yo estoy feliz porque es un reto. ‘El Sinchi’ es un personaje hermoso. En la película me hubiera encantado trabajar al lado del maestro Aristóteles... y por eso me quedé. Y ahora la vida me presenta el personaje que él tuvo. Lo haré lo mejor posible. Con Ari conversábamos mucho, me quería para un proyecto que él había escrito, era para teatro y también había un proyecto de cine. Lo recuerdo con mucho cariño y lo haré desde el fondo de mi corazón.

‘Tomazito’

En Once machos 2, que acaba de debutar en el cine con buen pie, Cossío vuelve a sacar su lado lúdico, al igual que lo hizo en Margarita 2. “Aldo (Miyashiro, protagonista y director) me dijo que juegue con el personaje y así lo hice”, revela sobre ‘Tomazito’, el ‘villano’ de la historia, pero que estamos seguros se robará el corazón de la audiencia. “No estuve en la primera parte y esta invitación me sorprendió. Es una historia familiar. Muchos niños la vieron (logró más de 800 mil espectadores) y creo que pensé mucho en ellos. Le quise dar el toque de comicidad y creo que por ahí también un modo particular al hablar”, comenta.❧

