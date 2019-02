Rosángela Espinoza llama 'figureti' a novio de Alejandra Baigorria y esta la trollea en vivo

Rosángela Espinoza se enfrentó a la 'Rubia de Gamarra' en plena trasmisión de 'Esto es Guerra' luego de la hilarante intervención de Rafael Cardozo. Todo sucedió al iniciar el programa conducido por Mathías Brivio y Gian Piero Díaz.

Todo empezó cuando Rafael Cardozo intentó abogar por Rosángela Espinoza cuando esta discutía con Ducelía Echevarria. Segundos más tarde, el 'garoto' señaló que la popular 'rubia de Gamarra' no había ganado hace varias fechas.

"Yo quiero decir una cosa. Ayer te luciste porque estaba tu enamorado ah, ayer fue el único día que ganaste, discúlpame ah", manifestó Rosángela Espinoza tras la intervesión de la ex e Mario Hart, sin embargo, Alejandra Baigorria no se quedó callada y le contestó lo siguiente: "Al menos el mío me viene a ver..no como el tuyo".

Tras la fuerte respuesta de Alejandra Baigorria, Rosángela Espinoza pidió hablar para darle la réplica a la popular 'rubia de Gamarra'.

"¿Sabes cuál es la diferencia? Mi enamorado no es figureti como el tuyo", agregó la 'chica selfie'.

Los presentadores Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, juntos al resto de integrantes de 'Esto es Guerra', estallaron en carcajadas y mofas tras la polémica respuesta de Rosángela Espinoza.

Alejandra Baigorria manifestó que Rosángela Espinoza no podrá ganar la competencia con y sin la presencia de su enamorado. Ante la intervención de la 'rubia de Gamarra', la autodenominada 'barbie peruana' se quejó de que el empresario de no le llevó chocolates, mientras que Gian Piero Díaz le recordó que tiene que ser su pareja quien debería darle ese tipo de presentes.

En tanto, Alejandra Baigorria aprovechó la oportunidad para trollear en vivo a Rosángela Espinoza con la siguiente respuesta: "Mira, los que están vencidos te los puedo enviar a tu casa".

