Beto reveló por qué salió de manera intempestiva de ATV y aceptó hacer 'El valor de la verdad'

Luego de que este viernes Beto Ortiz confesara en sus redes que tendrá a Nicola Porcella en el primer programa ‘El valor de la verdad’ para contar su verdad sobre la fiesta de los chicos de reality, el periodista fue invitado en el programa de Juliana Oxenford, ‘90 Central’ para dar detalles de lo que será el sillón rojo este 2019 y reveló por qué se salió de ATV.

El periodista reveló que los directivos de ATV no lo consideraron en sus planes del 2019 por lo que le vino bien la propuesta de la gerente de producción de Latina, Susana Umbert.

“Susana Umbert me buscó en un momento perfecto. En un momento que yo no solamente buscaba hacer cosas nuevas, sino que además me habían cancelado el programa (en ATV). Todo bien, tu y yo somos guerreros antiguos en este ‘business’ en el momento que un programa llega en un determinado límite o que los directivos quieren hacer otra cosa con su canal son libres de hacerlo. Decidieron renovar la parrilla y no estaba en los planes, pero en sincronizada, sí estaba en el área de entretenimiento de este canal (Latina). Nuevamente me abrió las puertas y va ser un regreso simpático mañana (con Nicola Porcella)”, comentó muy entusiasmado Beto Ortiz al volver a su casa.

Ante la pregunta de Juliana Oxenford si no va extrañar su programa “Beto a Saber”, donde emitía reportajes y denuncias del día a día, el periodista señaló tajantemente que “no”.

“No, porque hay otras fuentes de adrenalina. Por ejemplo: La competencia por el rating… Todos los que estamos en TV queremos hacer rating.... Creo que una temporada de ‘El valor de la verdad’ para mí es como subirme a una montaña rusa de alta velocidad. El ritmo diario, la noticia, la política y político es interesante, pero también te puede llegar a cansar. Esta temporada (de ‘El valor d la verdad’) va ser muy intensa y competitiva. De hecho estamos comenzando con el invitado imposible a pesar que hemos puesto en las redes, y nadie lo cree. Lo hemos puesto a él (Nicola Porcella) en vivo y nadie lo cree”, comentó en el programa de Juliana Oxenford por la presencia de Nicola Porcella en Latina.

Competencia

Este sábado Gisela Valcárcel estará con Sheyla Rojas y Pedro Moral contando su historia de amor desde Chiclayo, pero tal parece que Beto Ortiz se llevará de encuentro a la conductora por el polémico personaje que tendrá en su set. ¿Quién ganará en el rating?