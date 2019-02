Michelle Soifer sobre 'fiesta del terror': "Vamos a ver si esas personas no consumían drogas"

Michelle Soifer provocó todo tipo de reacciones en redes sociales al opinar sobre lo ocurrido el pasado 26 de enero en la denominada 'fiesta del terror'. La exintegrante de 'Esto es Guerra' estuvo en el programa de Laura Borlini en Radio Capital.

Michelle Soifer dejó entrever que no estaba empapada del tema y puso en tela de juicio las versiones brindadas por Poly Ávila y Claudia Meza, quienes fueron drogas en la fiesta de Asia. La ex de Erick Sabater adujo que no es algo nuevo sobre lo que sucede en este tipo de fiestas y respaldó a Nicola Porcella.

"No es novedad que sucedan estas cosas siempre. Uno tiene que saber bien donde se mete, yo como mujer entiendo mucho a Poly, pero por otro lado conozco a Nicola, con él vengo trabajando hace diez años", expresó Michelle Soifer.

En ese mismo contexto, la popular 'Sol' explicó por qué ella confía en el 'capitán histórico' y suspendido integrante de 'Esto es Guerra'.

"Él es full chamba.No creo que ponga en riesgo algo tan importante por una noche de diversión. Personalmente siempre he conversado con él en lo laboral y tenemos proyectos a futuro de conducción, y realmente para mí fue sorprendente escuchar esas acusaciones hacia él....Yo no creo que él ponga en riesgo o quiera poner en riesgo por un momento chévere o por unas amistades que...", acotó.

Michelle Soifer reveló que le escribió a Nicola Porcella, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta de su amigo. Además, la exintegrante de 'Esto es Guerra' indicó que no se debe criticar o juzgar a las personas sin que se llegue al fondo de la verdad.

"Yo conozco a Poly también, no es amiga mía, la conozco por André.....En realidad no pondría las manos al fuego por ninguno. Yo no sé como serán unas personas con unos tragos encima", manifestó Michelle Soifer, mientras Laura Borlini le informó que no solo se trata de lícor sino de personas que han sido drogadas.

Como si fuera poco, Michelle Soifer argumentó que se debe investigar para descartar que las personas involucradas en la denuncia no hayan consumido drogas anteriormente.

