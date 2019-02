Alexandra Méndez reacciona en Instagram tras ser criticada por Magaly

Alexandra Méndez, la 'Chama', reaccionó en su perfil de Instagram tras ser criticada por Magaly Medina a través de su programa. La modelo venezolana, antes de la segunda denuncia asentada por Claudia Meza, estuvo en varios programas intentando respaldar a Nicola Porcella y dejando entrever que Poly Ávila no estaba diciendo la verdad.

Las fuertes declaraciones de Alexandra Méndez hizo eco en la farándula local. Así como Magaly Medina, el polémico conductor de 'Válgame Dios', Rodrigo González, anunció a través del programa que la popular 'Chama' ya no es bienvenida en el set de televisión.

Rodrigo González no pudo ocultar su ofuscación y reveló que el mal comportamiento de Alexandra Méndez no sería admitido en el set del programa 'Válgame Dios'.

"No, yo ya le manifesté a la producción que hasta que este caso no se aclare, yo no quiero tenerla en el panel. Al menos que venga a decir algo sobre el tema en cuestión. No se puede ser juez y parte", respondió Rodrigo González a un usuario de Instagram tras preguntarle si la popular 'Chama' retornaría al programa de Latina.

Por su parte, Magaly Medina también indicó que las declaraciones en contra de los posibles culpables del dopaje a las modelos han tratado de ser minimizados por personas que buscan evitar que se sepa la verdad.

"Ahora ya no está la 'Chama', por lo menos ya no está merodeando por todos los canales diciendo todo lo que sea con tal de tirarse abajo el testimonio de Poly Ávila", manifestó Magaly Medina en la reciente emisión del programa que se trasmite por ATV.

Alexandra Méndez reacciona en redes con foto de infarto

Con un simple "Observa tu alrededor y aprecia la vida", Alexandra Méndez la 'Chama' reaccionó en Instagram tras las críticas de Magaly Medina en su programa 'Magaly, la firme'.