Tildan de 'hipócrita' a Mathías Brivio tras publicación a Gian Piero Díaz

Mathías Brivio sorprendió a más de uno al dejar polémico texto a Gian Piero Díaz en sus redes sociales. Fanáticos de 'Esto es Guerra' no creyeron en las palabras que el presentador plasmó en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

"Que esta imagen demuestre que somos rivales en la cancha, pero amigos cuando acaba el partido.Hagan como nosotros, el programa termina y nuestras vidas siguen.. ojalá lo entiendan. Feliz día", escribió Mathías Brivio en el marco de la celebración de 'San Valentín'.

En la imagen que acompañó al texto se puede apreciar a Mathías Brivio con una sonrisa abrazando a Gian Piero Díaz. Tras la difusión en Instagram, usuarios de la red social en mención no tardaron en reaccionar con fuertes adjetivos contra el conductor de 'Esto es Guerra'.

"Ujum, cara de hipócrita que tienes", "Feliz día de la amistad, pero me quedo con Gian Piero", "No lo creo. Mathías eres muy sarcástico", "Mathías trampocardozo", "No sé pero tu cara no me es del todo confiable. Menos mal que Pipi es mosca", "Ojala que no sea para cámara no más y sea cierto; muchas bendiciones, siempre los veo", "Esa cara de fingidazo de Mathías", se leen algunos textos que le dejaron a Mathías Brivio tras la publicación en Instagram.

Mathías Brivio, a través de 'Esto es Guerra', ha demostrado que es una persona que no le gusta perder, mientras que Gian Piero Díaz dejó en claro que la calma y la inteligencia, en momentos incómodos, son lo mejor que puede dar durante las competencias del reality de América TV.

Fanáticos de 'Esto es Guerra' y 'Combate' han creado su propia percepción del papel que desempeña Mathías Brivio y Gian Piero Díaz en cada uno de las emisiones del reality.

