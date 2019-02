Poly Ávila suspende presentación para no perjudicar las investigaciones tras denuncia

Poly Ávila se encuentra afrontado un momento difícil tras la denuncia que realizó luego de haber sido drogada en una fiesta en Asia. Sin embargo, ella ha continuado trabajando en sus nuevos proyectos.

La ex chica reality se encuentra trabajando un proyecto musical al lado de Pato Quiñones y Lucas Piro. El grupo musical llamado 'Modo Avión' presentaría su primer sencillo 'Estoy Soltero' durante el concierto organizado por Deyvis Orozco el pasado 14 de febrero.

Sin embargo, los tres usaron sus redes sociales oficiales para anunciar que no promocionarían la canción en el evento con el objetivo de no perjudicar las investigaciones: "A todo nuestro público, queremos informar que por temas de coyuntura mediática, no realizaremos la presentación de hoy [...] Asimismo hemos visto por conveniente no publicar el video de 'Estoy Soltero', debido a que pueda presentarse a malas interpretaciones que puedan perjudicar el proceso judicial por el que atraviesa una de las integrantes de la agrupación", se puede leer en el comunicado.

La denuncia de Poly Ávila cobró más fuerza, luego de la denuncia de Claudia Meza, Miss Trujillo, quien indica que luego de haber sido drogada intentaron abusar de ella. Fue precisamente Claudia quien se desmayó luego de consumir la bebida ofrecida por Nicola y un amigo más.

Por el momento, no se han salido más involucrados a hablar del tema, sin embargo, se dio a conocer que Nicola Porcella se hará presente en el primer programa de 'El valor de la verdad', se presume que él respondería preguntas relacionadas al tema.