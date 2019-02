Angie Arizaga fue sorprendida por San Valentín en vivo, ¿se tratará de su nuevo galán?

Durante el programa ‘Esto es guerra’ Angie Arizaga fue sorprendida con un detalle romántico por el Día de San Valentín y no podía creer el gesto que tuvieron con ella en vivo que su cara reveló lo que sentía. La expareja de Nicola Porcella se puso muy nerviosa cuando recibió el regalo de las manos de Gian Piero Díaz y Mathías Brivio.

La chica de reality señaló que no tiene ni idea de quién se trata el obsequio, pero agradeció que se tomaran el tiempo para sorprenderla así.

“No tengo la menor idea de quién puede ser. Me gusta los detalles. ¡Gracias! quién haya sido. Se verdad, no se me ocurre ningún nombre. Me pongo nervioso para estas cosas. Creo que a toda mujer le encanta los detalles y más aún sin motivo alguno, aunque ahora es especial… ¡Gracias! Me han sorprendido”, señaló muy nerviosa ante las cámaras de ‘Esto es guerra’.

Gian Piero Díaz se fue a buscar a la persona que le habría regalado el oso de peluche y chocolates, pero no salió nadie al set. Los conductores de TV trataban de que la popular ‘Negrita’ contara con quién sale, esto en alusión del deportista olímpico, Stefano Peschiera, quien fue vinculada sentimentalmente en los últimos días.

Pero Angie Arizaga no fue la única en recibir una sorpresa: Mario Irivarren, Macarena Vélez, Alejandra Baigorria, Luciana Fuster, Patricio Parodi y otros ‘guerreros’ más recibieron los obsequios por parte de sus parejas.

Angie Arizaga finalizó su romance con Nicola Porcella hace unos meses atrás y desde entonces ha sido vinculada con el deportista olímpico, Stefano Peschiera, ¿tendrán una relación amorosa?

Sobre el posible romance