Junior Silva tiene romance con famosa periodista y por San Valentín declara su amor

El exactor de la serie ‘Al fondo hay sitio’, Junior Silva no dudó en declararle su amor a la periodista de Canal N, Carla Tello, a través de Instagram aprovechando que este jueves 14 de febrero se festeja San Valentín. La expareja de Mayra Couto compartió un momento íntimo con sus fans con una imagen junto a su enamorada por este día especial.

El locutor de radio usó su cuenta de Instagram para contar que está enamorado de la comunicadora y conductora de TV con algunas palabras y una fotografía. “La mejor cita de San Valentín: Ella, mi chica. No necesito pedir más. Eres lo máximo, sabes? @carlatello_r”, escribió junto a la imagen Junior Silva. En la instantánea se aprecia a la feliz pareja disfrutar de una tarde a solas mientras que retratan el momento con su celular.

Pero no solo el actor peruano compartió una publicación, sino también lo hizo la periodista con una dedicatoria en Instagram. “El mejor plan de San Valentín. No hacer nada. Netflix y sin comida que estamos a dieta jajaja en el dolor nos apoyamos y creo que eso es lo más importante. Todos piensan que saben como eres por lo que ven en la tele, yo puedo decir que te conozco de verdad y es diferente, un chico maduro, interesante, inteligente y cague de risa. Chicos si no quieren estar nunca en la friendzone tienen que preguntarle los consejos a @juniorsilvaof es un capo”, describió el momento Carla Tello en compañía de una fotografía de los dos juntos.

Los fans de Carla Tello y Junior Silva no dudaron en felicitar a la pareja por esta relación. Aunque no dieron detalles de dónde se conocieron o desde cuándo iniciaron su romance, se aprecia su felicidad que transmite por la foto.

Junior Silva en Al fondo hay sitio