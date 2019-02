Nicola Porcella y sus polémicas conversaciones sobre el caso de la Miss Trujillo

Nicola Porcella continúa en el ojo de la tormenta a raíz de la denuncia que Poly Ávila y Claudia Meza hicieron tras asistir a la 'fiesta del terror' en Asia, donde ambas modelos fueron drogadas y una de ellas confesó un intento de abuso sexual del que fue víctima, dejando mal parado al chico reality que también estaba en la fiesta.

La denuncia de Claudia Meza puesta en la comisaría de Asia fue filtrada y en ella la modelo revela que Nicola le insistió en varias oportunidades para que consuma la bebida, la cual presuntamente habría tenido la droga, además culpa al dueño del lugar por querer propasarse con ella.

Ante lo sucedido, Nicola Porcella estaría preparándose para dar su descargo sobre lo que sucedió en la fiesta, ya que según el 'Zorro' Zupe, el guerrero tendría conversaciones comprometedoras que pronto publicará; sin embargo, no habló sobre su contenido ya que dependería del integrante de 'Esto es Guerra'.

"Yo he estado sino son todos los días, casi todos los días con él e incluso hoy en la mañana. Vengo al canal desde su casa. Y yo he conversado con él y hay cosas que él me ha enseñado, conversaciones. Le creo, pero no puedo dar detalles de las cosas que él tiene ni las cosas que hará", manifestó el mejor amigo del guerrero.

Según el personaje de la farándula, Nicola saldrá en los próximos días para contar todo lo que ocurrió y así limpiar su nombre. " Lo que sí les puedo decir es que él me ha dicho que él no ha drogado a nadie ni ha forzado a nadie a tener algo en contra de su voluntad. Eso es lo que él me ha dicho. Lo que sí quiero decirles es que Nicola se está preparando porque en unos pocos días va a salir, va a hacer su descargo y enseñará lo que tenga que enseñar", manifestó el Zorro Zupe.