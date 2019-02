Pancho Rodríguez llora en vivo al reencontrarse con sus hijas [VIDEO]

El integrante de 'Esto es Guerra', Pancho Rodríguez, no logró contener sus lágrimas al recibir una gran sorpresa en el programa 'En boca de todos', debido a que el concursante chileno se reencontró con sus dos pequeñas hijas por el 'Día de San Valentín'.

La última edición del programa 'En boca de todos' tuvo en la mira al retador Pancho Rodríguez, quien se quebró en vivo al ver un vídeo donde aparecían sus pequeñas hijas, quienes le dedicaron un emotivo mensaje por 14 de febrero, sin imaginar que la 'caja de sorpresas' guardaría su mejor regalo.

El chico reality quedó impactado al ver salir a sus dos hijas: Pascalle y Rafaella, quienes llegaron desde Chile para pasar tiempo junto a su padre, el integrante de 'Esto es Guerra' que llegó al país con la intención de trabajar y terminó convirtiéndose en uno de los mejores integrantes del programa.

Como era de esperarse, Pancho Rodríguez no logró controlar su emoción y agradeció a la producción del programa por la gran sorpresa que recibió. "No puedo creer, desde que pisé este canal, solo he recibido cosas lindas. De verdad voy a estar agradecido eternamente, es un sueño, no sé qué decir", dijo el participante entre lágrimas.

Pancho destacó que ha conocido "un grupo de personas maravillosas" desde su ingreso a 'Esto es Guerra', donde se ha convertido en uno de los mejores participantes del programa, logrando derrotar a Patricio Parodi en una de las competencias principales.