Tildan de “machista” a Pedro Suárez-Vértiz por meme sobre San Valentín

Genera amor y odio. Pedro Suárez-Vértiz estuvo de cumpleaños el miércoles 23 de enero y sus miles de seguidores no tardaron en dejarle calurosos mensajes por sus 50 años, sin embargo al día siguiente su Facebook se llenó de duros comentarios.

Este 14 de febrero, en el Día de San Valentín, el músico peruano quiso sumarse a las celebraciones por esta fecha especial, sin imaginar que recibiría una ola de críticas en las redes sociales.

Vía Facebook, el intérprete de grandes éxitos como "Lo olvidé" y "Cuéntame" compartió un curioso meme con la finalidad de reflexionar sobre el día en que se resalta la importancia del amor y la amistad.

“¡Feliz día de San Valentín! Recuerden que vivimos en un país que empuja a los jóvenes a aferrarse al amor. Más como un opio para evadir la realidad que otra cosa. Por eso sean responsables los dos”, manifestó Pedro Suárez Vértiz en su publicación.

“Parece chiste pero va muy en serio. Chicas, uds quedan embarazadas, ellos no y pueden hacerse los locos. ¡Reacción!”, concluyó el artista peruano en Facebook.

Reacciones en Facebook tras publicación de Pedro Suárez Vértiz

Pedro Suárez Vértiz nuevamente se convirtió en blanco de críticas por su reciente publicación en su cuenta de Facebook por el Día del Amor y la Amistad. Si bien algunos indicaron que el músico estaba en lo correcto, otros lo cuestionaron por su mensaje, incluso hubo quienes lo tildaron de “machista”.

“¿Reacción? Reacciona tú. Tu publicación es muy conservadora y machista, los responsables son los hombres. Se van y dejan a las mujeres embarazadas como si fuesen nada, irresponsables e inconscientes ustedes que después no se hacen cargo con una pensión alimentaria, irresponsables e inconscientes que creen les da gracia matar a una mujer como cualquier cosa, lo único que fomentas con tu publicación es el odio, el femicidio, la inconsciencia y los que les da gracia la publicación están en nada en la vida... ¿Esa es la gente del Perú? ¡Abran los ojos gente!", fue uno de los comentarios que le hicieron llegar en las redes.

“A mi punto de vista lo que quiso decir es que como mujeres hay que cuidarnos, los hombres muy poco lo hacen y si se enteran que estás embarazada se hacen de la vista gorda y desaparecen por no quererse hacer cargo del bebe” y “Yo creo que a lo que se refería Pedro con esta caricatura y al decir que las embarazadas son las mujeres no es haciendo alusión al machismo sino a que la mujer es la que lleva el bebé en su barriga y no el hombre, que la que siente los dolores es la mujer y no el hombre y que quien va a dar a luz es la mujer y no el hombre. Yo tengo dos hijos y compartí el embarazo con mi esposa en la medida de mis posibilidades pero aún así, nunca será igual lo que ella vivió a lo que yo pude vivir durante este proceso. No le busquemos siempre el defecto a las frases”, expresaron algunos de sus defensores en Facebook.