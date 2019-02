'Chica Badabun' se separa de su pareja por infidelidad en San Valentin

Su futuro lo dejó en manos de sus seguidores en Instagram. La actriz mexicana Lizbeth Rodríguez se convirtió en una de las famosas más seguidas en las redes sociales. La conductora de "Exponiendo infieles" compartió una publicación en plena celebración de San Valentín. La estrella de YouTube hizo una pregunta a los usuarios de la plataforma para que elijan cómo debería de celebrar el día del amor.

La actriz Lizbeth Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram la siguiente descripción junto a una foto romántica en la que aparece al lado del comunicador Tavo Betancourt, quien es la voz en off oficial del canal de YouTube Badabun, el más popular en los últimos años. "Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, Tavo Betancourt. Amigos, ¿que debería hacer yo este 14 de febrero? Exponer infieles o pasar todo el día al lado de el señor de los perritos".

La 'Chica Badabun' dejó que sus seguidores en Instagram elijan qué iba a hacer en este San Valentin. La decisión que tomaron por ella fue la de salir a las calles de México en pleno 14 de febrero para poder exponer infieles. Según comentan los usuarios, la actriz habría preferido grabar casos de infidelidades para su programa de YouTube en lugar de celebrar esta fecha al lado de su pareja Tavo Betancourt.

Hasta el momento, se maneja la versión de que Lizbeth Rodríguez se "separó", temporalmente, para cumplir con su trabajo como conductora de "Exponiendo infieles". ¿Tavo Betancourt la sorprenderá en plena jornada de trabajo?

