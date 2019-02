Ricardo Gareca impacta con reacción por su imitación en ‘El wasap de JB’

‘El Wasap de JB’ ha arrancado risas de sus televidentes en más de una oportunidad con la imitación que hace el actor Jorge Benavides del argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana.

Uno de los sketch más llamativos fue la parodia que hizo ‘El wasap de JB’ del incómodo momento entre Ricardo Gareca, Romina Antoniazzi y el periodista Pedro García en la conferencia que se realizó para informar sobre su táctica previo al último duelo entre las selecciones de Perú y Chile.

García quiso hacerle una pregunta a Ricardo Gareca, pero la jefa de prensa se lo negó, diciendo que el medio para el que trabajaba ya había hecho una interrogante.

El cerebro de la selección peruana tuvo intervenir por el intercambio de palabras entre la jefa de prensa de la FPF Romina Antoniazzi y el periodista de “Al Ángulo”.

"Pedro (García), no. En serio, que sea la última vez por favor. Ya preguntó Movistar Deportes. No sé, si estuviste cuando llegó Michael Succar (periodista). Siempre es una por medio 'querido', desde que hemos empezado. Pero dale", dijo Romina, provocando que Gareca intervenga para dejar en claro que "el problema era ella".





¿Qué opinó Romina Antoniazzino sobre su imitación? Según el actor Danny Rosales, él se enteró que a la comunicadora no le gustó la caracterización. Por eso, el imitador cómico le pidió 'más correa' a la jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol.



"Yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacila. se está ganando la antipatía de muchos de sus compañeros. Hay gente que ha trabajado con ella en Latina y dicen que la desconocen, no tenía ese carácter", declaró Danny Rosales para Trome.

Precisamente fue Danny Rosales, integrante del espacio cómico, quien reveló qué opina Ricardo Gareca de la imitación que hace Jorge Benavides de él.

“¡Confirmado! El tigre gareca también ve #elwasapdejb, así se lo confirmó al mismísimo @comicodanny contándole que se divertía mucho con la secuencia”, expresó JB en su Instagram.

En más de una ocasión el humorista peruano ha imitado al técnico de la selección peruana, así como a otros entrenadores de la ‘Blanquirroja’.