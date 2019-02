Nicola Porcella forzó a actriz de 'El Wasap de JB' a tomar trago con droga, según modelo

Testimonio clave en las investigaciones. El caso Poly Ávila, modelo argentina que fue drogada en la 'fiesta de los chicos reality' a la que asistió Nicola Porcella e Ignacio Baladán, provocó que nuevas víctimas salgan a la luz para hacer sus respectivas denuncias sobre lo que les ocurrió el pasado 25 de enero de 2019 en Asia, donde se realizó una parrillada dentro de una casa de playa. La última denunciante fue la Miss Perú Trujillo 2019, Claudia Meza, quien brindó nuevos datos de lo sucedido en la vivienda. En su declaración nombró a una de las actrices de 'El Wasap de JB', que fue invitada a la reunión.

Según el testimonio de Claudia Meza, el cual brindó oficialmente a la policía, durante la reunión se presentó un incidente con Nicola Porcella, quien quería que todos los invitados consuman un trago, licor Jägermeister, el cual habría sido combinado con droga, según manifestó la Miss Perú Trujillo 2019 y la modelo argentina Poly Ávila.

Nicola Porcella intentó forzar a la actriz y cantante Claudia Serpa, quien forma parte del elenco de 'El Wasap de JB', a que consuma de la jarra donde estaba la extraña mezcla que afectó a Poly y a la modelo. La ex participante de 'Los 4 finalistas' y 'La Voz Perú' se negó a tomar el trago que el guerrero le quería brindar, por lo que protagonizaron una leve discusión.

"Claudia no aceptó que la obligue. Es más, cuando ella dice que no quería, Nicola se le enfrenta y le dice 'oye, qué te pasa'. Ella le responde, 'no, no quiero'. Ella hizo como que tomó, pero no tomó nada", comentó la víctima de la 'fiesta de los chicos reality'. Hasta el momento, Claudia Serpa no ha aclarado su participación en el polémico evento.

¿Quién es Claudia Serpa?