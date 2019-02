Miss Trujillo también habría sido drogada en fiesta de Asia

Una nuevo caso que señala a los participantes de una fiesta de Asia de haber drogado sin consentimiento a varias jovencitas, sacudió ayer la farándula local.

A la denuncia de la argentina Poly Ávila, se sumó la de Miss Trujillo 2019 Claudia Meza, quien asegura que también fue drogada en la fiesta que se realizó el último fin de semana de enero en una casa de Asia, y en la cual participaron personajes del reality ‘Esto es guerra’, entre ellos, Nicola Porcella e Ignacio Baladán.

La modelo acudió la mañana de ayer a la comisaría del balneario de Asia para entablar su denuncia. Lo hizo acompañada de su madre, pero también de Jessica Newton, organizadora del certamen del Miss Perú, quien estuvo a su lado para brindarle su apoyo.

Newton no solo respaldó la denuncia de Claudia, sino que también instó a otras jovencitas a que tomen de ejemplo la valentía de Poly Ávila y de la reina de belleza y denuncien, sin ningún temor, lo que les puede haber ocurrido en la llamada ‘fiesta del terror’ o en cualquier otra ocasión.

“No tengo nada en contra de nadie, no sé si hay un culpable o varios culpables, solo vine a apoyar a mi reina porque no hay nada peor que saber que te ha pasado algo y quedarte callada. Lamentablemente por temor al qué dirán o a ser juzgadas, muchas chicas deciden no denunciar para guardar las apariencias pero con eso solo se gana que cada vez sea más común ver este tipo de casos”, anotó.

Tras confirmar que Claudia es la joven que terminó desmayada en aquella fiesta, luego de sentirse afectada por la sustancia que la drogó, que sería metanfetamina; Jessica destacó que su reina se haya armado de valor para hacer público lo que le sucedió.

“Uno puede ir a donde quiera, pero no hay derecho a que le hagan una cosa como esa, por eso valoro mucho que mi reina, que lleva la banda de Miss Trujillo luego de haber participado en el Miss Perú, se haya armado de valor y denunciado lo sucedido”, dijo.

“Ella sabe perfectamente bien qué ha sucedido, se acuerda de todo, cuando puedan leer sus declaraciones va a quedar bastante claro quién la invita, cómo la invitan, qué sucede cuando está allá... Ha hecho una declaración bastante clara”, refirió Newton.

Asimismo, respondió a quienes han tratado de minimizar la denuncia de Poly o que ahora duden de la palabra de Claudia Meza. “Nadie que no conozca a las personas puede saber cuándo dice la verdad y cuándo miente, creo que si alguien está afectado por algo que le ocurrió, el solo hecho de cuestionarlo hace que le quiten el valor de denunciar. De mi parte, creo en Claudia, en lo que me ha dicho y respaldo sus declaraciones”.

También Poly Ávila

Además de Jessica Newton, Magaly Medina también llegó hasta la dependencia policial para, desde su lugar como conductora de ‘Magaly, la firme’, donde se dio a conocer el caso, respaldar a la modelo.

Cabe precisar que Magaly ha sido amenazada por Nicola Porcella con entablarle una demanda por difamación en torno al caso de Poly Ávila, sin embargo, ella está dispuesta a contrademandar, pues asegura que es Porcella quien la difama al asegurar que hizo afirmaciones que no se ajustan a la verdad. “He venido como acompañante pero en la noche voy a pronunciarme sobre el caso”, señaló a su salida de la delegación.

En tanto Poly Ávila también se hizo presente en la misma dependencia policial para ratificar su denuncia y acompañar a Claudia. Mientras que André Castañeda, quien acompañó a Poly en todo desde que decidió denunciar, celebró que las chicas afectadas poco a poco se estén animando a denunciar.

“Gracias a Dios y gracias a la primera denuncia que hizo Poly, las chicas se están animando a contar la verdad que es lo más importante. Ahora hay que esperar que la fiscalía llame a todos los testigos para continuar con la investigación”, puntualizó.