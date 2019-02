Miss Trujillo: "Nicola Porcella repartió la jarra con alcohol y exigía que bebiéramos" [VIDEO]

Magaly Mediana acompañó en la mañana del miércoles a Claudia Meza, Miss Trujillo, a denunciar que fue drogada en la misma fiesta a la que asistió Poly Ávila.

La modelo revela que ella llegó a la fiesta tras una llamada de Nicola Porcella, quien le dio la dirección de su casa para que le diera el alcance y luego salir rumbo a la casa de Asia. Ella creía que era una casa cercana a la playa, sin embargo, se sorprendió al saber que era en un descampado.

Cuando llegó a la casa de Nicola se encontró con una amigo en común a quien identifica como Alexis Collazos. Ella señala que pidió que la cuidará y el le dio una tajante respuesta: "Acá te cuidas sola porque aquí va a haber sexo, alcohol y drogas", a lo que ella respondió yo no me drogo.

Cuando llegaron a la casa ella revela que estuvo al lado de Daniela Arroyo y juntas tomaron un vino. Sin embargo, se les acercó su amigo Alexis a decirle que el pico de la botella de Jagger estaba roto. Desconoce los motivos por los que le comentó eso, pero cuenta que minutos más tarde el alcohol apareció en una jarra. "Nicola Porcella y Bruno Pisano exigieron una a una para que tomen un shot", dijo la Miss Trujillo en el programa de Magaly Medina.

Ella asegura que el primer vaso lo botó y se fue a sentar a la mesa, pero Nicola y Bruno se volvieron a acercar para darle un nuevo vaso y no se fueron hasta que ella se lo tomó. Asegura además que Claudia Zerpa, una asistente a la fiesta, no aceptó tomar, Nicola le reprochó el hecho que no bebiera y ella se le enfrentó.

Estas fueron las declaraciones de Claudia Meza

Jessica Newton respalda los comentarios de su Miss

"Ella se acuerda de todo lo sucedido, quién la invita, cómo la invitan, qué sucede cuando está allá, ella ha hecho una declaración bastante clara", dijo Jessica Newton durante su comunicación con Rodrigo González. Además la preparadora de misses aseguró que fue Claudia la joven que se desmayó tras haber ingerido la bebida.

"Lamento que le hayan sucedido estas cosas, pero que bueno que a pesar de los momentos difíciles que ha pasado se haya armado de valor y haya viajado su mamá para acompañarla y están dando ahora las declaraciones", declaro Newton en la mañana.