Christian Domínguez y 'Chabelita' sellan su amor al mismo estilo que hizo con Karla Tarazona

Cuando Christian Dominguez y Karla Tarazona oficializaron su relación sentimental sentimental, ambos se hicieron tatuajes y demostrar su amor frente a todos. Y cuando finalizaron, la ex conductora de televisión decidió borrarla, mientras que el cantante de 'Gran Orquesta' mencionó en una entrevista en el programa de 'El Reventonazo de La Chola', que todavía lo mantiene, pero que no podía mostrarla debido a que está hecho en una parte de su cuerpo que no revelará.

Tras el fin de su romance, y cuando participaba del programa 'El Gran Show', el cantante inició una relación con Isabel Acevedo. La pareja ya tiene dos años de estar juntos y, al parecer, cada vez dejan claro que su unión está cada vez más consolidado, así lo demostraría el último detalle que decidieron hacer a horas de celebrar el 'Día de San Valentín'.

En su cuenta oficial de Instagram, la bailarina compartió distintos videos del momento preciso en que ella y Christian Dominguez muestran el resultado del procedimiento de los tatuajes que se realizaron: una en la zona de la muñeca y otro en el pie, cerca al talón.

El diseño que eligió la pareja, ex participantes del programa de baile 'El gran show' fue un corazón (Isabel Acevedo) y la llave, quien tiene Christian Domínguez. Y en la parte del pie ambos apostaron por tener un corazón con dos huellas.

Video que compartió Isabel Acebedo en su Instagram Stories

Christian e Isabel Acevedo: Primeras imágenes en las que se le ve juntos luego que el cantante terminara su romance con Karla Tarazona

