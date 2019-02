Xoana González: Rodrigo Valle la bloqueó de las redes sociales tras el fin de su relación [VIDEO]

Hace unos días Xoana González usó su cuenta oficial de Instagram para anunciar el fin de su matrimonio con Rodrigo Valle, la razón principal habría sido la distancia entre ambos.

"Hace meses que vengo sufriendo y rogando que vivamos en el mismo país, si no quieres que sea Argentina, irnos a la china pero juntos, en Perú no es que no quiera es que no puedo entrar [...] Tenemos objetivos y proyectos diferentes, al igual que nuestras prioridades, te respeto pero yo no aguanto más. Si no quieres vivir conmigo acá y lucharla como hemos jurado ante un juez y ante un cura [...] no puedo seguir con una relación a distancia", fue lo que escribió la exchica Dorada en su red social.

El mensaje estuvo acompañado de un video que ambos grabaron en una de sus despedidas. Tras el mensaje de Xoana, Rodrigo Valle no se quedó callado y usó sus redes sociales: "Solo quiero aclarar que si no saben del tema no comenten", fue lo que escribió el esposo de la argentina.

Sin embargo, días después, el propio Rodrigo usó su cuenta de Instagram para anunciar que viajaría a Argentina. La modelo argentina volvió a mandar un mensaje en la misma red social donde dejó claro que no estaba con su aún esposo y que no sabría si se encontrarían, además reveló que él la bloqueó de todas las redes sociales.

"Para los que me preguntan, no tengo idea dónde está Rodrigo, si está en Argentina o en Perú. No nos hablamos hace seis días y el pasaje ya lo había comprado hace un mes. [...] Si él quiere saber algo me desbloquea y ya", es un extracto de la publicación que hizo la argentina.