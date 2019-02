Ricardo Morán causó revuelo con reciente fotografía en Instagram

Ricardo Morán, productor y jurado de 'Yo Soy', causó revuelo en sus redes sociales con reciente publicación. El también conductor hizo alarde de su torso desnudo acompañado de un sistema lúdico para que buscaran un título a la instantánea difundida en la esfera virtual.

"Esta foto se llama: A.- Creo que hay un zancudo en el techo baño. B.- No me baño porque hay arañas. O C.- (Inventa tu propio título)", escribió Ricardo Morán, sin imaginar que sus admiradores le llenaran de preguntas con su retorno en 'Yo Soy'.

"Me iba a bañar pero recordé que vuelven los casting de 'Yo Soy'", "Ricardo Morán Vargas, eres tan lindo. Bravo genio, bendiciones..", "Mantente así Ricardo Morán Vargas, siempre feliz, a los comentarios de escasa inteligencia no darles importancia", "Sugar Daddy", "Esa araña me mira con unos ojazos", "¿Cuándo regresará 'Yo Soy'?", "¿Qué haré el 14?", "Que regrese 'Yo Soy'", se leen algunos comentarios con respecto a la fotografía que ha generado más de una reacción en Instagram.

En poco tiempo, la fotografía de Ricardo Morán alcanzó más de 5 mil 'Me gusta' y 300 comentarios de todo tipo.

Como se recuerda, Ricardo Morán ha sido blanco de todo tipo de críticas por su orientación sexual, pero ello no fue impedimento para que el productor de 'Yo Soy' siga publicando imágenes que exponen su anatomía, generando todo tipo de reacciones en la esfera virtual.

Desde su trabajo en 'Yo Soy' hasta fotografías desde su ducha son las publicaciones que Ricardo Morán suele colgar en su perfil autorizado de Instagram. Hasta la fecha, el productor no ha puesto una fecha del retorno del programa de canto o su postergación del mismo.

Ricardo Morán es un productor, guionista, director de teatro, y televisión con más de 16 años de experiencia. Se dio a conocer al presentar el programa de ciencia para niños 'Mad Science', ganadora del premio ANDA y del premio INTE (Academia Iberoamericana de Artes y Ciencias de la Televisión).

Ricardo Morán en TEDx Talks

Las TED Talks son pequeñas conferencias que se dan alrededor del mundo. Las imparten personas relevantes en su área de especialidad e incluyen gente tan importante como: Bill y Melinda Gates, Dan Gilbert, Sergey Bin o Jamie Oliver. El productor de 'Yo Soy' fue invitado para hablar de su larga experiencia en televisión y narrar parte de sus anécdotas vivenciales.