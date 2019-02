Alfonso Cuaron y Guillermo del Toro arremeten contra los Premios Oscar

A poco más de una semana de realizarse los Premios Oscar 2019, se siguen revelando los nuevos cambios que traerá esta 91° edición. Esta vez, el staff oficial ha anunciado que se entregarán cuatro premios Oscar durante los cortes de publicidad de la ceremonia, como una forma de ahorrar tiempo y hacer más corta la gala. Esta medida, como era de esperarse, generó incomodidad y consternación por parte de los destacados directores, originarios de México, Alfonso Cuaron y Guillemo del Toro, quienes no dudaron en hacer pública su molestia.

La razón de la molestia de ambas estrellas de cine reside en las cuatro categorías de los Premios Oscar que han sido relegadas al espacio publicitario: "Mejor Fotografía", "Mejor Montaje", "Mejor Peluquería" y "Mejor Maquillaje". Alfonso Cuarón, creador de la película 'Roma', reveló su incomodidad sobre la medida de apartar a la categoría de Fotografía y Montaje hacia un espacio que no será televisado 'en vivo': "A lo largo de la historia del cine han existido obras maestras sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. Ni una sola película ha existido sin fotografía ni montaje", señaló el mexicano vía Twitter. Para esta nueva edición de los Oscar, Cuarón está nominado precisamente en la categoría de Mejor Fotografía.

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 12 de febrero de 2019

Su compatriota Guillermo del Toro usó la misma red social para revelar su posición sobre la nueva medida de los Premios Oscar. El descatado director y dos veces ganador de una estatuilla de The Academy por 'The Shape of Water', manifestó lo siguiente: "Si pudiera: no me atrevería a sugerir qué categorías cortar durante el show de los Oscar, pero – la fotografía y el montaje están en el corazón de nuestro oficio. No se heredan de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo".

Reposting, revised: I would not presume to suggest what categories should occur during commercials on Oscars night, but, please: Cinematography & Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical or literary tradition: they are cinema itself. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 13 de febrero de 2019

Como se sabe, la entrega y discurso de estos cuatro premios serán luego transmitidos durante la ceremonia, según manifestó el presidente de The Academy, John Bailey; sin embargo, esto, para muchos artistas, le quita la importancia que merecen estas categorías en el mundo de la cinematografía.