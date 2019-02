Angie Jibaja responde fuerte a Tilsa Lozano tras presunta carta notarial [VIDEO]

Angie Jibaja sorprendió a todos sus seguidores al enviar duros mensajes contra su examiga Tilsa Lozano, quien se ha convertido en blanco de indirectas por parte de la cantante. Ante los comentarios y amenazas en su contra, la modelo habría pedido garantías para su vida y envió una carta notarial en contra de la 'chica de los tatuajes'.

Como se recuerda, Angie fue abordada por las cámaras de televisión de ATV para el programa de 'Magaly TV: la firme', donde le preguntaron "¿Tienes un mensaje que le quieras enviar a Tilsa Lozano?", y ella respondió: "Te voy a matar... Oye te voy a enviar una canción y te voy a romper los tímpanos (dijo entre risas). Tilin, tilin".

Ante ello, Tilsa Lozano habría enviado una carta notarial en su contra, además de pedir garantías para su vida. Pese a la gravedad del caso, Angie Jibaja no se quedó de brazos cruzados y decidió enviar una contundente respuesta a través de Instagram, donde se burló de la modelo.

"No puedo creer que me ha llegado una carta, una notificación de conciliación por parte de 'Tilín Tilín', pero no sé, ¿Me quiere ver presa?", indicó la modelo; sin embargo, no dijo el nombre completo de Tilsa Lozano, por ello la conductora Magaly Medina dejó en claro que la ironía no es un motivo para enviar a prisión a alguien.

Tras ser consultada al respecto por las cámaras de 'Magaly TV: la firme', Tilsa Lozano decidió callar y enviar "bendiciones" a su examiga Angie Jibaja, sin comentar respecto a la presunta carta notarial.