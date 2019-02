Yaco Eskenazi habla sobre el presunto distanciamiento con Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han sido víctimas de una serie de rumores relacionados con su relación, debido a que algunos medios de comunicación especularon que la pareja estaría pasando por un duro momento que los llevaría a terminar con el romance. Ante ello, el conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' decidió sincerarse y revelar la verdad detrás de lo sucedido.

El actor de televisión concedió una entrevista al diario Trome, donde dejó en claro que es "un hombre bendecido" por tener a su lado a la modelo Natalie Vértiz, con quien pasaría el mejor momento de su vida, además manifestó que no entiende cuál fue el origen de los rumores sobre la presunta ruptura.

“Vivo un momento muy lindo con mi familia. Me siento bendecido, Natalie es mi contención, apoyo y es la persona con la que comparto todo lo que hago. Tengo la suerte que nos llevamos bien y nos amamos", aclaró Yaco Eskenazi al citado medio, revelando que es su "media naranja" y tiene mucha suerte de mantener un hogar sólida después de casi 7 años de estar juntos.

Según el ex capitán de 'Esto es Guerra', no está molesto a raíz de la información vertida por los medios que daban a entender que acabaría con su relación; sin embargo, aclaró que este tipo de información es penosa al querer lucrar con información que "no se ajusta con la verdad".

"En estos años que tenemos juntos no hemos tenido una crisis ni nada y, si alguna vez nos hemos peleado, ha sido cuestión de una horita y ya", comentó Yaco al citado medio peruano, incluso reveló que quiere tener otro hijo, pero actualmente "Natalie tiene mucha ‘chamba’".

La pareja se casó durante una transmisión en vivo que realizó América TV. Fueron las mismas figuras de ese canal que calificaron la unión de los famosos como "La boda del año". A la fiesta asistieron varios chicos reality, periodistas y futbolistas amigos de Yaco Eskenazi, entre ellos Jefferson Farfán.

