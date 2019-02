Marjorie De Sousa: “Me llena de impotencia lo que sucede en Venezuela”

En tiempos en los que miles de personas huyen de su país en busca de libertad o de una vida mejor, Telemundo Internacional acaba de estrenar su nueva serie titulada ‘Al otro lado del muro (de lunes a vienes a las 11 p.m.), que narra las vicisitudes de dos mujeres que cruzan la frontera de México a los Estados Unidos para perseguir sus sueños.

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, interpreta a una de las dos protagonistas. Ella es ‘Sofía’, una mujer que huye de su país junto a su hija, para evitar la persecución de su exesposo que quiere desaparecerla.

- Esta serie toca un tema muy sensible, no solo para los mexicanos sino para los miles de migrantes en el mundo. Como venezolana, ¿qué sentimiento te despierta la situación que enfrentan miles de tus compatriotas que han tenido que atravesar muros y fronteras en busca de un futuro que les niega la dictadura de Nicolás Maduro?

Creo es un tema que tiene que ver no solo con los venezolanos, es un tema mundial, una fibra bien delicada. En mi caso, me causa mucho dolor por haber vivido en un país tan libre, tan lleno de alegría, tan rico en tantas cosas y vernos ahora como estamos... y tener a mi papá y amigos, todavía por allá, me llena de impotencia. Cuando decidimos atravesar muros no solo fueron de metal o cemento, sino de miedo, porque no sabemos qué nos va a tocar.

- ¿Qué es lo que rescatas de ‘Sofía’?

Sofía es una guerrera, un personaje encantador, ella se arriesga a salir para que su hija crezca en un mundo mejor. No estamos lejos para nada de la realidad. Es una historia que te hace pensar mucho. Debemos ser mas conscientes de lo que pasa y como hermanos que somos, ayudarnos. ‘Sofía’ me ha ayudado a remar, ha ido sanando cosas que Marjorie tenía por dentro.