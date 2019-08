Angie pone las manos al fuego por Nicola

La denuncia de la argentina Poly Ávila, quien asegura que fue drogada en una fiesta en Asia a la que la invitó Nicola Porcella y de la cual también participaron otros ‘chicos realities’, fue puesta en tela de juicio por Angie Arizaga, quien argumentó que su expareja jamás ha estado involucrado en ese tipo de temas.

“Creo que están hablando sin pruebas y sin fundamentos sobre ese tema que es tan delicado. Conozco a los chicos reality que estuvieron en esa fiesta y estoy segura de que no están metidos en estas cosas”, refirió, en un paréntesis de la rueda de prensa de su programa La Previa.

“A Nicola lo conozco bien, estuve 6 años con él y en mi vida he visto que esté metido en esas cosas, jamás. Me extraña todo esto, no creo que sea real, creo que están hablando sin medir las consecuencias. Están manchando su imagen, eso es muy fuerte. Nicola tiene que tomar las medidas que sean necesarias”, continuó.

¿Crees que Poly miente?

“A Poly no la conozco. La versión que conozco es que mis compañeros y mi expareja jamás estarían metidos en este tipo de cosas y les creo a ellos... Nicola y yo estamos separados, pero hay un gran cariño. Hablé con él... pero es algo que no puedo ni siquiera dudarlo, ni tengo nada qué pensar. Nicola jamás haría esas cosas. Somos chicos reality, pero también somos deportistas y nos cuidamos un montón. Eso nos deja mal a todos, y de alguna manera también me afecta”, agregó.

Sobre La Previa, espacio que conduce junto a Juan Carlos Orderique y que inicia una nueva temporada este sábado a las 7 p.m. por América TV, Angie compartió las novedades que traerá. “Tendremos secuencias nuevas, juegos con el público y premios en efectivo. La conducción es algo que disfruto mucho, es mi prioridad, por eso creo que este es mi último año en Esto es guerra”, puntualizó.