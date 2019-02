Billboard 2019: Ozuna bate récords con 23 nominaciones pese a polémico video íntimo

Ozuna encabeza el grupo de finalistas en los Billboard de la Música Latina 2019. El puertorriqueño está nominado en 15 categorías de un total de 23, consiguiendo un récord histórico no solo para la carrera del cantante de reggaetón sino también en la historia de la premiación. El intérprete de "Taki taki", "I like it", "Corazón de seda", está incluido en en todas las categorías más destacadas e importantes, 'Canción del Año', 'Artista del Año' y 'Compositor del año'.

Quien le sigue a este importante acontecimiento es su colega J Balvin y Nicky Jam, quienes están empatados con 13. Mientras que Bad Bunny consiguió estar doce veces finalista; y Daddy Yankee con ocho.

No hay duda de que el cantante puertorriqueño, conocido en el mundo artístico como "Negrito de ojos claros", está dando de qué hablar en este 2019. El mes pasado fue objeto de comentarios tras la filtracrión de un video sexual en las redes sociales, que muestra la escena que filmó para la película 'NY Sex Chronicles. Ahora genera noticia por el impresionante récord que ha batido en los Billboard de la Música Latina 2019, prestigiosa premiación musical que se llevará a cabo el 25 de abril en Las Vegas y se transmitirá por Telemundo.

La lista de nombre de los finalistas, en las que encabeza el exponente de música urbana Ozuna, fue dada hoy en simultáneo en el programa matinal de la cadena de Telemundo "Un Nuevo Día", la plataforma digital PremiosBillboard.com y Billboard.com.

Billboard Latino 2019: Así anunciaron las 23 nominaciones de Ozuna





Billboard Latino 2019: Transmisión EN VIVO anuncia los finalistas, entre ellos OZUNA

Ozuna en los Billboard Latino 2019: Así celebra cantante en Instagram

Tras esta noticia, el cantante de reggaetón manifestó su alegría mediante un video y mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. "Los amo Lo único que les puedo decir que Dios es grande y nunca abandona sus hijos gracias a un público fiel y a una familia un equipo de trabajo que día a día luchan conmigo los amo. SE HACE HISTORIA 23 NOMINACIONES @latinbillboards", escribió el intérprete de "Te boté".

Billboard Latino 2019

OZUNA: Conoce más del cantante de reggaetón

Billboard Latino 2019: Lista completa de nominados:

Artista del año

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Nuevo artista del año

Anuel AA

Karol G

Natti Natasha

Raymix

Tour del año

Jennifer Lopez

Luis Miguel

Romeo Santos

Shakira

Artista social del año

Anitta

Anuel AA

Bad Bunny

Lali

Artista crossover del año

Cardi B

Demi Lovato

DJ Snake

Drake

Canción del año

Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, “Te Boté”

Daddy Yankee, “Dura”

DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, “Taki Taki”

Nicky Jam & J Balvin, “X”

Featuring del año

Bad Bunny featuring Drake, “MIA”

Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, “Te Boté”

DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, “Taki Taki”Nicky Jam & J Balvin, “X”

Artista del año, masculino

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Artista del año, femenina

Becky G

Jennifer Lopez

Karol G

Natti Natasha

Dúo o grupo del año

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

T3r Elemento

Zion & Lennox

Sello del año

Flow La Movie

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Imprint del año

El Cartel

La Industria

Sony Music Latin

Universal Music Latino

Canción Airplay del año

Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, “Te Boté”

Daddy Yankee, “Dura”

Nicky Jam & J Balvin, “X”

Reik featuring Ozuna & Wisin, “Me Niego”

Sello Airplay del año

Flow La Movie

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Imprint Airplay del año

Fonovisa

La Industria

Sony Music Latin

Universal Music Latino

Canción digital del año

Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, “Te Boté”

Daddy Yankee, “Dura”

DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, “Taki Taki”

Nicky Jam & J Balvin, “X”

Canción de streaming del año

Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, “Te Boté”

Daddy Yankee, “Dura”

Nicky Jam & J Balvin, “X”

Ozuna & Romeo Santos, “El Farsante”

Álbum latino del año

Anuel AA, Real Hasta La Muerte

J Balvin, Vibras

Ozuna, Aura

Ozuna, Odisea

Artista “Top Latin álbum” del año, masculino

J Balvin

Maluma

Ozuna

Romeo Santos

Artista “Top Latin Album” del año, femenina

Karol G

Mon Laferte

Rosalía

Shakira

Dúo o grupo “Top Latin Album” del año

Aventura

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

T3r Elemento

Canción latin pop del año

Enrique Iglesias featuring Bad Bunny, “El Baño”

Luis Fonsi & Demi Lovato, “Echáme La Culpa”

Reik featuring Ozuna & Wisin, “Me Niego”

Shakira & Maluma, “Clandestino”

Artista latin pop del año, solista

Enrique Iglesias

Marco Antonio Solís

Sebastián Yatra

Shakira

Artista latin pop del año, duo o grupo

CNCO

Maná

Piso 21

Reik

Álbum latin pop del año

CNCO, CNCO

Piso 21, Ubuntu

Rosalía, El Mal Querer

Sebastián Yatra, Mantra

Canción tropical del año

Carlos Vives, “Hoy Tengo Tiempo (Pinta Sensual)”

Romeo Santos featuring Ozuna, “Sobredosis”

Romeo Santos, “Centavito”

Silvestre Dangond & Nicky Jam, “Cásate Conmigo”

Artista tropical del año, solista

Carlos Vives

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista tropical del año, dúo o grupo

Aventura

Buena Vista Social Club

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Álbum tropical del año

Gilberto Santa Rosa, Victor García & La Sonora Sanjuanera, En Buena Compañía

La Sonora Dinamita, Súper Éxitos Vol. 1

Orquesta Akokán, Orquesta Akokán Canta: José “Pepito” Gómez

Victor Manuelle, 25/7

Canción latin rhythm del año

Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, “Te Boté”

Daddy Yankee “Dura”

Nicky Jam & J Balvin “X”

Reik, featuring Ozuna & Wisin, “Me Niego”

Artista latin rhythm del año, masculino

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Dúo o grupo latin rhythm del año

CNCO

Piso 21

Wisin & Yandel

Zion & Lennox

Álbum latin rhythm del año

Anuel AA, Real Hasta La Muerte

J Balvin, Vibras

Ozuna, Aura

Ozuna, Odisea

Latin Rhythm Albums Label of the Year

Glad Empire

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Sello del año

Ozuna Worldwide, BMI

SONY/ATV Discos Publishing LLC, ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

WB Music Corp. ASCAP

Publishing Corporation del año

Kobalt Music

Sony/ATV Music

Universal Music

Warner/Chappell Music

Productor del año

Andrés Torres/ Mauricio Rengifo

Chris Jeday

DJ Snake

José Martin Velázquez