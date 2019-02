¿Mayella Lloclla anuncia boda y muestra vestido? [FOTO]

Mayella Lloclla, actriz recordada por protagonizar la serie 'Dina Pauca, lucha por un sueño', usó su cuenta de Instagram para publicar fotografías que dejarían en evidencia que estaría contando los días para contraer matrimonio. En la instantánea, que fue publicada en blanco y negro, se observa a la protagonista del film "El vientre" luciendo un ceñido vestido estilo sirena, mientras -quien fuera ser- la diseñadora le hace algunos ajustes a la altura de la espalda.

"Con la diseñadora Elizabeth Muñoz. Siempre tan capa preparando el vestido de ensueño para ese evento especial...¿qué diseño escogeré?, escribió la integrante de la teleserie 'Yo no me llamo Natacha', programa que se transmitió hace unos años por América Televisión.

Este mensaje hizo que sus seguidores reaccionen de inmediato y además de comentar de lo bien se le ve con el impresionante atuendo, le cuestionaron si el estar 'probándose' este elegante vestido significa que está pronto a vivir una de las experiencias más anheladas por la mayoría de mujeres, el matrimonio. Mientras que otros quedaron entristecidos con la posible noticia de que la actriz de 'El Ultimo Bastión' se case.

"Eres un ángel hermoso", "Eres simplemente hermosa", "Quién no quisiera casarse con una princesa como tú", "¿Te vas a casar? No me puedes hacer esto. Te he seguido desde que te vi por primera vez en televisión, estás destrozando mi corazón", "Solo pruébate no más, no te casas todavía por favor, no rompas los corazones de todos los que admiramos tu belleza", fueron algunos mensajes que recibió Mayella Lloclla de parte de sus fans en Instagram.

Comentarios de los seguidores de Mayella Lloclla en instagram

Mayella Lloclla en 'El último Bastión'.