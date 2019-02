Tania Ruiz, supuesta pareja de Enrique Peña Nieto: "No me juzguen" 

Sigue el escándalo. Tras la difusión de una fotografía de Enrique Peña Nieto paseando con la modelo Tania Ruiz Eichelmann y se desataran una serie de especulaciones que indicaban que era la nueva pareja sentimental del expresidente de México, la también empresaria recurrió a sus redes sociales para pedir que no la juzguen sin saber.

Y es que la revista Quien publicó hace unos días una imagen de Peña Nieto junto a la modelo, dando a entender que el exmandatario de México tenía ya una nueva relación, antes de que se diera a conocer su divorcio con su aún esposa Angélica Rivera. De acuerdo a la revista, la imagen de Peña y Ruiz fue tomada en España, lo que provocó toda una ola de comentarios en su contra, debido a que aún su vínculo matrimonial con Angélica Rivera sigue vigente.

En su post, la modelo mexicana que tiene 20 años menos que Peña Nieto, no confirma ni niega su presunta relación con el político, pero sí pide que no la juzguen a la ligera. Fue a través de su Instagram Stories que la modelo publicó unos textos pidiendo que no se deben hacer señalamientos a la ligera, ya que nadie está exento de ser juzgado.

"Antes de señalar a alguien asegúrate que tus manos estén limpias. Yo no soy perfecta y no vivo para serlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido", indicó la modelo en su cuenta de Instagram. "En serio que en estos día he aprendido mucho de todos. Que bonitos mensajes, los que me han escrito en privado. Me encantaría contestarles a todos, pero no acabo, Gracias de corazón", escribió la empresaria.