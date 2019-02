La exconductora de ‘Esto es guerra’ María Pía Copello apoyó la denuncia que hizo la modelo argentina Poly Ávila, respecto a que fue drogada en una fiesta a la que, supuestamente, asistieron algunos chicos reality.

“A mí me parece bien que Poly haya denunciado, va a ser difícil pero no imposible y va a ser un primer paso para que las investigaciones lleguen hasta el final”, dijo Copello en el programa ‘Válgame Dios’, donde ayer estuvo como invitada.

El conductor Rodrigo González le preguntó si ponía las manos al fuego por alguien (refiriéndose a algún chico reality), a lo que respondió: “Es difícil hacerlo”.

De otro lado, aseguró que los asistentes a la reunión pudieron estar involucrados o no en los hechos, y que por eso las investigaciones deben llegar hasta el final. “Si yo no tengo nada que ver en lo sucedido, yo salgo a hablar, porque a mí nadie me puede culpar por algo que no he hecho”,dijo.❧