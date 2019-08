Christian Bale: “Dick Cheney es el personaje más aterrador que hice”

Antes de lucir irreconocible como Dick Cheney y de agradecer a “Satanás” por inspirarlo, Christian Bale ha sido ‘Batman’, el protagonista de American Psycho, el esquelético personaje de The Machinist y un estafador en American Hustle. “Mi cuerpo grita pidiendo ayuda: ‘si sigues así, morirás’”, dijo el actor ayer en la conferencia que ofreció en el Festival de Berlín.

Ya recuperado de su última transformación que implicó subir 18 kilos, aprovechó de bromear sobre el aspecto del cuestionado funcionario de George W. Bush. “(Me veía) Como una rana toro. Me construí el cuello, así que sentí que podía tomar cualquier cosa... me sentí como un bulldozer todo el día”.

Pero Bale está nominado al Óscar por cuarta vez y declaró que más allá del físico, ser Dick Cheney fue “un desafío” que asumió encantado. “Parecía casi imposible”.

En el guion de Vice (que se estrena el último jueves de febrero en Perú), la esposa de Cheney es enfocada como una pieza clave. El papel recayó en Amy Adams con quien Bale volvió a compartir guion tras American Hustle. A raíz de este personaje, el interprete puso tono político en Berlín.

“Lynne realmente le dio la ambición. En muchos sentidos él era su avatar. Bromean que cualquiera que se casara con Lynne habría sido presidente o vicepresidente. No había muchas oportunidades para las mujeres en ese momento. Ella no podía ir a Harvard. Si no se hubiera casado con ella, probablemente hubiera sido feliz siendo liniero en Wyoming. Probablemente hubiera sido un demócrata. Toda su familia siempre había sido demócrata. No habríamos tenido la guerra de Irak”, sostuvo.

Además, el actor calificó de “fascinante” poder interpretar a un hombre que puede ser señalado como el responsable de la muerte de miles de personas y que a la vez, pueda ser un padre amoroso. “Por muchas razones, era un padre y esposo muy devoto. Al mismo tiempo, ha dicho que no se arrepiente, que haría todo de nuevo en un minuto. Seguí preguntándome si los demonios acuden a él de noche. Él dice que no, pero ¿es eso realmente posible? No lo sé. Los monstruos vienen en todas las formas y tamaños. Hay un sinfín de preguntas que tendría para él. Él es un enigma. [...] Es un papel mucho más aterrador que cualquier otro que haya hecho”.

El ‘duelo’ con Rami Malek

“No siento que me hayan rechazado. Todo está bien”, declaró Christian Bale sobre el resultado de los BAFTA en Londres, donde Rami Malek ganó en la categoría mejor actor por caracterizar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

Bale tiene un Óscar como actor de reparto por El peleador (2010) y en Berlín ha dado a entender que no le preocupa irse con las manos vacías de la ceremonia del 24. “Todas las nominadas son maravillosas. Espero que eso ayude a que la gente vaya más al cine, eso sería genial. No hay tal cosa como mejor actor, realmente. Es una celebración de cine. Estoy muy orgulloso de la película”.